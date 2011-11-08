250 دستگاه تاکسی فرسوده در قزوین نوسازی می شود

محمد جواد صباغان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور تامین رفاه حال مسافران تاکسیهای فرسوده شهر قزوین تا پایان امسال نوسازی می شود. وی افزود: از مجموع ۷۵۰ دستگاه تاکسی موجود در شهر قزوین تاکنون۵۰۰ دستگاه نوسازی شده است.

صباغان همچنین از تجهیز پنج هزار تاکسی شهر قزوین به دستگاه GPS (سیستم مدیریت ناوگان) تا 9 ماه آینده خبر داد و گفت: با اختصاص 50 میلیارد ریال بیش از پنج هزار دستگاه تاکسی با مشارکت سازمان تاکسیرانی و سرمایه گذاری بخش خصوصی به سیستم GPS مجهز خواهد شد.

وی افزود: هم اکنون تجهیز مرکز کنترل دستگاه‌های GPS در حال انجام است و با سرمایه گذاری همزمان با این اقدام تمامی تاکسی‌های فعال در سطح شهر را به تدریج به سیستم GPS مجهز خواهیم کرد.

صباغان در رابطه با مزیت و کارکرده دستگاه GPS بیان کرد: تاکسی متر، GPS (سیستم مدیریت ناوگانی تاکسیرانی) و پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی از جمله کارکردهای دستگاه‌های جدیدی است که در سیستم تاکسیرانی استفاده خواهد شد.

این مسئول همچنین تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح هوشمند کردن سیستم تاکسیرانی است که موجب می ‌شود نظارتها به سهولت صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همچنین تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون 550 دستگاه تاکسی نوسازی شده و تاپایان سال تعداد تاکس یهای نو شده به 900 دستگاه افزایش خواهد یافت.

وی استقبال تاکسیرانان از طرح نوسازی ناوگان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تا پایان سال تمامی تاکسی‌های فرسوده شهر قزوین جمع آوری و نوسازی می‌شوند.