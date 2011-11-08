میزگرد دانشجویی کرسی های آزاداندیشی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد دانشجویی کرسی های آزاداندیشی عصر امروز با حضور اعضای شورای مرکزی تشکل های دانشجویی در دفتر مرکزی تحکیم وحدت برگزار شد.

در این میزگرد اعضای شورای مرکزی تشکل های دانشجویی طی سخنانی به نقش و اهمیت کرسی های آزاداندیشی در دانشگاهها پرداختند.

بنابر این گزارش در این میزگرد مهدی خوجگی عضو شورای مرکزی جنبش عدالت خواهی، محمد جواد نوری عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان ، سمیه چیتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و زهرا احمدی دبیر سیاسی تحکیم وحدت شرکت کردند.

اخبار تحکمیلی از میزگرد دانشجویی کرسی های آزاداندیشی متعاقبا منتشر می شود.