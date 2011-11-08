نمایشگاه‌ "ولایت آسمانی" در بقاع متبرکه خراسان جنوبی برپا می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی با اشاره به اینکه اداره کل اوقاف و امور خیریه در طول سال و در مناسبت‌های مختلف برنامه‌های فرهنگی متعددی در سطح بقاع متبرکه برگزار می ‌کند، گفت: بر اساس برنامه ‌ریزی‌ های انجام شده در دهه‌ ولایت و امامت نمایشگاه ولایت آسمانی شامل عکس و محصولات فرهنگی، در بقاع متبرکه‌ سراسر استان برگزار می ‌شود.

وی گفت: این نمایشگاه حاوی 20 سری نمایشگاهی است و در این مجموعه ذکر فضائل و رویدادهای تاریخی زمان امیرالمومنین علی (ع) با ادبیاتی جذاب به تصویر کشیده شده است.

مدیرکل اوقاف خراسان جنوبی همچنین از برگزاری جشن ولایت علوی، اکمال دین نبوی در سطح بقاع متبرکه خراسان جنوبی خبر داد.

وی هدف از برگزاری جشن ولایت علوی، اکمال دین نبوی در سطح بقاع متبرکه خراسان جنوبی را تعمیق اعتقادات و ارتقای سطح معرفتی عموم مردم نسبت به موضوع ولایت و امامت، ترویج فرهنگ وقف براساس اجرای نیات واقفین، تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، تقویت باورهای دینی و ایجاد فضای معنوی و بهره مندی از ایام مبارک عید قربان تا عید غدیر عنوان کرد.

گرایلی اهداف دیگر این طرح را معرفی شخصیت والای امیرمومنان علی (ع) به عنوان الگوی حقیقی و عملی انسان کامل، معرفی جایگاه ولایت مطلقه فقیه به عنوان ادامه ولایت ائمه معصومین (ع)، فراهم کردن بصیرت و افزایش تفکر ولایی و بینش سیاسی اقشار جامعه خصوصا جوانان و نوجوانان و گسترش اعتماد مردم به امر وقف و سازمان اوقاف عنوان کرد.