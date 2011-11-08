کرسی های آزاداندیشی به مناظره و تریبون آزاد تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خوجگی عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی عصر امروز در میزگرد کرسی های آزاداندیشی که در دفتر مرکزی دفتر تحکیم وحدت برگزار شد با اشاره به اهمیت کرسی های آزاداندیشی اظهار داشت: در کرسی های آزاداندیشی باید دانشجویان نقش تاثیرگذاری را ایفا کنند البته کرسی های آزاداندیشی تبدیل به مناظره تریبون ازاد شده است و این محدودیتی را ایجاد می کند به طوری که ظلم به کرسی های آزاداندیشی تلقی می شود.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: در کرسی آزاداندیشی نباید با هیاهو مسائل را دنبال کرد چرا که در این صورت آزاداندیشی محقق نخواهد شد. بنابراین ما نیاز به فضای ارام داریم. همچنین تخصص گرایی در کرسی های آزاداندیشی از اهمیت بالایی برخوردار است.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همواره مسائل مهم را در جمع دانشجویان و جوانان مطرح می کنند اظهار داشت: آینده انقلاب ، نظام پارلمانی ، پیر یا جوان بودن انقلاب از مهمترین مواردی بود که از سوی رهبر عزیز انقلاب در جمع دانشجویان و جوانان مطرح فرمودند ضمن آنکه در خصوص اهمیت کرسی های ازاداندیشی که مد نظر معظم له نیز است باید به این نکته اشاره کرد که در زمینه آزاداندیشی چه رویه ای را می خواهیم در پیش بگیریم.

خوجگی با بیان اینکه باید تفکیکی بین کرسی های نظریه پردازی و ازاداندیشی اتخاذ شود افزود: نباید همه کرسی ها را در یک راستا بازتعریف کرد به همین جهت معتقدم باید تفکیکی بین کرسی های نظریه پردازی، آزاداندیشی و مناظره صورت گیرد تا خط قرمز ها مشخص شود چرا که مقام معظم رهبری نظریه پردازی را برای حوزه تعریف کرده اند همچنین کرسی های آزاداندیشی از سوی ایشان برای محیط دانشگاه تعریف شده است.