کنترل حداکثری مرزهای آبی تا پایان برنامه پنجم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم الحاق چندین فروند انواع شناور به فرماندهی دریابانی ناجا ، با حضور سردار دکتر "اسماعیل احمدی مقدم" فرمانده نیروی انتظامی و سردار وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در جزیره کیش برگزار شد.

سردار احمدی مقدم در حاشیه این مراسم با تاکید بر تقویت کنترل مرزهای دریایی افزود: در برنامه چهارم ، عمده تمرکز بر کنترل مرزهای خاکی خصوصا مرزهای شرقی بود و با توجه به موفقیت در این امر و اجرای طرح کنترل خاکی نوار مرزی، نیروی انتظامی را برآن داشت تا برنامه ریزی لازم برای برای تقویت مرزهای دریایی همانند مرز خاکی را در برنامه قرار دهد.

وی در این خصوص تصریح کرد: از آنجائیکه دریابانی تجهیزات محور و تجهیزات پایه است، برای طراحی و تحویل این تجهیزات و تقویت دریابانی نیاز به زمان و فرصت مناسب بود.

سردا احمدی مقدم اضافه کرد: با تلاش مجموعه عزیزان در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، این تجهیزات طراحی و امروز با تحویل این شناورها فصل جدیدی در تقویت فرماندهی دریابانی جمهوری اسلامی ایران آغاز گردیده است.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: اگر همه چیز طبق برنامه ریزی های پیش بینی شده محقق گردد، ما در پایان برنامه شاهد کنترل 80 تا 90 درصدی مرزهای آبی همانند مرزهای خاکی خواهیم بود.

سردار احمدی مقدم با تشکر از اهتمام وزارت دفاع در تجهیز ناوگان دریایی نیروی انتظامی گفت: خوشبختانه امروز صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با قدرت و توانایی بسیار مناسبی که از لحاظ فنی دارد، تامین نیازهای ما را در این بخش فراهم کرده است.

رئیس پلیس کشور در این رابطه خاطرنشان کرد: معضل دریانوردی های برد بلند که یکی از مشکلات ما برای حضور در عمق آبها و آبهای مشترک و بویژه با همسایه های جنوبی بود، با الحاق شناورهای جدید مرتفع گردیده و با شناورهای فوق این امکان برای دریابانان فراهم میشود که در هر طول موج و در هر برد و هر محدودیت زمانی به ماموریتهای ذاتی خود بپردازند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در ادامه به وضعیت قاچاق در مرزهای آبی پرداخت و در این خصوص گفت: بعد از اینکه اجرای طرح کنترل مرزهای خاکی به شدت و با قدرت در مرزها انجام گرفت و قاچاق در این مرزها سخت تر شد، برخی از این قاچاق کالا و موادمخدر به سمت مرزهای دریایی کشیده شد.

احمدی مقدم در این خصوص تصریح کرد: کشفیات جدید موادمخدر و کالا که در مرزهای دریایی و آبی در ماههای اخیر صورت گرفته این مطلب را اثبات کرده و نیروی انتظامی هم به تبع آن با تجهیز و تقویت مرزهای دریایی در صدد این است که عرصه را بر قاچاقچیان کالا و موادمخدر تنگتر کند.

وی در پایان با تاکید بر حمایت مسئولان از تجهیز و تقویت فرماندهی دریابانی خاطرنشان کرد: امروز در نیروی انتظامی توان فنی با توجه به همکاری های وزارت دفاع وجود دارد و اگر توان مالی با حمایت های دولت و مسئولان به موقع و لازم، مهیا شود، روند تجهیز و تقویت ناوگان دریایی با شتاب بیشتری صورت می پذیرد.