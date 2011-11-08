ایران باید حداقل 10 هزار حافظ قرآن داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم گشایش طرح ملی حفظ قرآن کریم گفت: همه کشور باید در معرض نورانیت قرآن کریم قرار گیرد اما مشهد باید پیشگام باشد.

وی دراین مراسم که همزمان با سراسر ایران در مشهد آغاز شد، افزود: هیچ تربیت و فرهنگی مهمتر از فرهنگ قرآن نیست.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر پرورش 10 هزار نفر حافظ قرآن در ایران افزود: کشور افریقایی لیبی با 7 میلیون جمعیت، یک میلیون حافظ کل قرآن دارد پس شایسته است که ایران اسلامی نیز در این خصوص سرآمد جهان و مشهد مقدس سرلوحه کشور باشد.

وی با بیان آثار تربیتی و پرورشی قرآن در زندگی نسل جوان گفت: اگر 10 میلیون حافظ قرآن در کشور داشته باشیم هیچ سایت غیراخلاقی مجال انحراف نسل آینده را در جنگ نرم به دست نخواهد آورد.

استاندار خراسان رضوی افزود: هر نوجوان و جوان حافظ قرآن، نورانیت و بصیرت افزایی را در خانواده به وجود می آورد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: جمعیت نورانی قرآن با نگاه حکیمانه رهبر انقلاب در سند راهبردی توسعه امورپرورش نسل آینده کشور را به دست خواهد گرفت.

محمد تقی فخریان افزود: خراسان رضوی با 881 مدرسه قرآنی در سال تحصیلی گذشته 270 دانش آموز را با معارف کتاب حق آشنا ساخت.

وی با بیان این که این استان آمادگی دارد تعداد مدارس قرآنی را به صددرصد افزایش دهد، تصریح کرد: آموزش و پرورش به عنوان مجموعه فراگیر و تاثیرگزار در این عرصه همزمان با آیین گشایش این طرح؛ 200 هزار دانش آموز را تحت پوشش قرارداده تا از نیم جز به حفظ کامل قرآن برسند.

وی گفت: کنگره بزرگ حافظان قرآن با ظرفیت 200 هزار تن درپایان سال جاری در مهد معنویت ایران برگزارمی شود.

در این مراسم معنوی با هدایای تابلو فرش و کمک هزینه سفرعتبات عالیات از نونهالان حافظ قرآن قدردانی و با مراسم نمادین، کلاس قرآن از مربیان قرآن نیز تجلیل شد.