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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۳۸

تحلیلگر امور شهرک سازی:

رژیم صهیونیستی به دنبال محو فلسطینی ها از بیت المقدس است

رژیم صهیونیستی به دنبال محو فلسطینی ها از بیت المقدس است

یک تحلیلگر امور شهرک سازی با اشاره به تلاش صهیونیستها برای ساخت 60 هزار واحد مسکونی هدف آن را تغییر اساسی بافت جمعیتی بیت المقدس و یهودی کردن کامل آن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "خلیل التفکجی" کارشناس امور شهرک سازی در مرکز مطالعات عربی گفت : طرح اسرائیل برای ساخت 60 هزار واحد مسکونی جدید طی بیست سال آینده در بیت المقدس با هدف تغییر بافت جمعیتی آن اجرا می شود.

وی افزود: بر اساس این طرح در سال 2030 میلادی، تعداد فلسطینی ها در قدس اشغالی دوازده درصد و یهودیان 88 درصد خواهد بود.

التفکجی بیان کرد: اعلام این طرح در مقطع کنونی حاوی این پیام برای همه فلسطینی ها،اعراب و مسلمانان است که بیت المقدس پایتخت عبری زبانها و یهودیان سراسر دنیاست و قابل تقسیم نیست.

شایان ذکر است مقامات رژیم اشغالگر قدس با ادعای اینکه بیت المقدس پایتخت همیشگی اسرائیل است، از برنامه خود برای ساخت بیش از 60 هزار واحد مسکونی در شهرکهای صهیونیست نشین در خلال بیست سال آینده در این شهر خبر داده اند.

 

کد مطلب 1455443

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