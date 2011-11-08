موضعگیری چین درباره ایران/ موضوع هسته ای باید مسالمت آمیز حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه در پکن گفت : چین همواره بر حل موضوع هسته ای ایران از طریق مذاکره و همکاری تاکید دارد، ولی پکن معتقد است ایران نیز باید در این میان از خود انعطاف نشان دهد.

این سخنگو تاکید کرد کشورش مخالف توسل به زور برای حل مسئله هسته ای ایران است.

این اظهارات در پی انتشار گزارشهای رسانه های غربی مبنی بر احتمال حمله رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته ای ایران بیان می شود.

همچنین در همین رابطه منابع غربی اعلام کرده اند که آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود تحت فشار آمریکا، ایران را متهم به داشتن برنامه هسته ای نظامی کرده است، این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با رد ادعاهای غربی ها تاکید کرده است فعالیتهای هسته ای اش کاملا مسالمت آمیز بوده و در چارچوب مقررات و قوانین آژانس و با نظارت مستمر بازرسان بین المللی ادامه دارد.

گزارشها همچنین از اختلاف روسیه و چین با غرب درباره مفاد و محتوای گزارش جدید حکایت دارد.