بانوان ایران قهرمان مسابقات جهانی توآ شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوان ایران موفق شدند در رزم مایانا ( نیمه آزاد ) با کسب سه مدال طلا و دو برنز با اقتدار عنوان نخست اولین دوره این مسابقات را به خود اختصاص دهند.

در وزن48 - کیلوگرم زهرا دهقان از ایران صاحب گردن آویز طلا شد، یی سو آن چیو از تایوان بر سکوی دوم ایستاد و هرشانی بسنایاک ازکشور سریلانکا سوم شد.

در وزن57 - کیلو گرم نجمه قبادی از ایران عنوان نخست را به خود اختصاص داد، ریتیکا موهان سینگ از هند دوم شد و ادینا نیسوما از اندونزی به همراه کان وونگ مشترکا سوم شدند.

در وزن 64 – کیلوگرم ، تیویا سایخان بورنباتار از کشور مغلولستان به مدال طلا دست یافت، سارا کریستیانو سال گادو از کانادا نایب قهرمان شد و انیسه یونسی از ایران بر سکوی سوم ایستاد.

در وزن 72 - کیلو گرم صغرا عباسلو از ایران به مدال طلا دست یافت، مارسا چودیس لاسالیورا از پرتریکو بر جای دوم ایستاد، الکساندرا پارافو نا از روسیه هم سوم شد.

در وزن 81 – کیلو گرم ، مااروین اوینو از کنیا صاحب مدال طلا شد، الکساندر شارووا از بلاروس بر سکوی دوم ایستاد و مینا میرخندان از ایران هم سوم شد.

مسابقات جهانی توآ که از امروز سه شنبه هفدهم آبان آغاز شده تا جمعه بیستم آبان ماه در شیراز ادامه دارد.