مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال شوروی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوانف که یکی از 6 آقای گل مشترک رقابت‌‎های جام جهانی 1962 است، امروز سه شنبه بر اثر بیماری بلندمدت در مسکو درگذشت. این بازیکن متولد مسکو در دو جام جهانی 1958 و 1962 به همراه اتحاد جماهیر شوروی به میدان رفت.

بر پایه گزارش رویترز، ایوانف در جام جهانی 1958 دو گل به ثمر رساند و در جام جهانی دوره بعد موفق شد چهار گل بزند و یکی از 6 گلزن برتر رقابت‌ها لقب بگیرد. والنتین ایوانف پیش از این به شوروی کمک کرده بود تا فاتح رقابت‌های المپیک 1956 ملبورن شود؛ جایی که آنها در دیدار پایانی با یک گل از سد یوگسلاوی گذشتند.

ایوانف همچنین یکی از بازیکنانی بود که به همراه تیم فوتبال شوروی فاتح رقابت‌های جام ملت‌های اروپا در سال 1960 شد و نیز با این تیم در سال 1964 پس از باخت به اسپانیا به عنوان نایب قهرمانی رسید.

ایوانف در 60 دیداری که بین سال‌های 1955 تا 1965 برای تیم فوتبال شوروی به میدان رفت 26 گل به ثمر رساند. وی پس از "اولگ بلوخین" با 39 گل و "اولگ پروتاسف" با 29 گل سومین گلزن برتر تاریخ فوتبال شوروی محسوب می شود.

پسر ایوانف داور فیفاست که در رقابت‌های جام جهانی 2006 آلمان به دلیل نشان دادن چهار کارت قرمز به بازیکنان تیم‌های پرتغال - هلند، انتقادات زیادی را متوجه خود ساخت.