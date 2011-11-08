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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۲۷

خلیفه سلطانی:

کنسرت موسیقی سنتی طنین در اصفهان اجرا می‌شود

کنسرت موسیقی سنتی طنین در اصفهان اجرا می‌شود

اصفهان- خبرگزاری مهر: سرپرست گروه موسیقی طنین گفت: نوای موسیقی سنتی گروه "طنین" در روزهای 18 تا 20 آبان ماه در هنرسرای خورشید اصفهان طنین‌انداز می‌شود.

حمید خلیفه سلطانی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر افزود: در سه شب اجرای کنسرت موسیقی سنتی طنین که ساعت  19و 30 دقیقه در هنرسرای خورشید اصفهان برگزار می‌شود، قطعاتی از استاد حسن کسائی، عبدالحسین برازنده، سیروس ساغری و قطعات جدید نواخته می‌شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر اجرای قطعات قدیمی تصنیف‌هایی جدیدی نیز نواخته می‌شود.

سرپرست گروه موسیقی طنین بیان داشت: 11 نفر در این گروه با یکدیگر مشارکت دارند، و صدای استاد هوشنگ بهشتی خواننده اصفهانی این کنسرت را مزین می‌کند.

وی با ادامه این مطلب که در این سه شب کنسرت موسیقی سنتی طنین در ساعت 19 و 30 دقیقه اجرا می‌شود، تصریح کرد: در تنظیمات قطعاتی که نواخته می‌شود، سعی بر این بوده تا بر اساس توانایی‌های نوازنده و ساز قطعات تنظیم شود، چرا که هر سازی نوت ویژه به خود را دارد.

خلیفه سلطانی اظهار داشت: در این کنسرت فرامرز کلانتری نوازنده تار، علی نعمت اللهی تار، کیوان قاضی سنتور، حامد وطن خواه عود، رضا شفیعی و سعید ابدالی کمانچه،  امیرعباس عظیمی نی، عبداله فاتحی تمبک و حامد رضوانی دف، گروه را همراهی می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع بیشتر با تلفن 03114593560 و به آدرس اصفهان، پل شهیدچمران، کوی آفتاب، هنرسرای خورشید مراجعه کنند.

کد مطلب 1455459

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