کمر باغداران لیموی هرمزگانی خم شد/ ورود لیموخشک از سومالی و مصر

به گزارش خبرنگار مهر، هرگاه نام لیموترش به میان می آمد رودان و میناب دو قطب بزرگ لیموترش ایران به یادها می آمد، دو شهرستان از هرمزگان که آوازه جهانی داشتند. این دو شهرستان به واسطه شرایط اقلیمی مناسب و منحصر به فرد توانسته بودند بیش از 70 درصد صادرات لیموترش ایران را به کشورهای آسیایی، اروپایی و حتی آمریکایی اختصاص دهند.

تا قبل از شیوع بیماری جاروک جادوگر بیش از 20 هزار هکتار از باغات استان هرمزگان زیر کشت لیمو قرار داشت، متاسفانه با شیوع بیماری و بر اساس آمار اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی هرمزگان در حال حاضر برداشت لیمو از 12 هزار هکتار انجام می شود که به دلیل تخصیص به موقع اعتبارات مدیریت و ردیابی بیماری و مبارزه این بیماری با سرعت زیادی در حال نابودی باعات لیموترش است.

بی توجهی مسئولان به حل مشکل باغداران هرمزگانی امر موجب شده تا زنگ خطر نابودی کامل باغات لیموترش در هرمزگان به صدا درآید و طبق گفته های مسئولان کشاورزی در صورت عدم اختصاص اعتبارات و جلوگیری از واردات قانونی و ورود غیر قانونی لیموترش و لیموخشک از کشورهای آفریقایی و سایر کشورها باعث خواهد شد تا تولید لیموترش در هرمزگان به افسانه بپیوندد.

به گفته کشاورزان رودانی و مینابی قاچاق لیموخشک از کشورهای آفریقایی موجب تا حتی لیموهایی که برای خشک شدن در انبارها نگهداری شود به فروش نرود و کشاورزان را بیشتر از پای درآورد. پدیده ورود غیرقانونی کالا در هرمزگان به دلیل گستره مرز آبی موجب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان در استان و کشور متضرر شوند و اینگونه کمر لیموداران هرمزگانی خم شود که می طلبد تا مسئولان استانی و کشوری برای حل این معظل که موجب نابودی سرمایه های داخلی و رکود در بازار تولید شده است چاره ای بیندیشند.

محمد رئیسی کشاورز مینابی که بیش از 40سال است در 50هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان میناب به کشت لیمو و دیگر مرکبات مشغول است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سالهای اخیر کشاورزان میناب به خاطر خشکسالیهای متمادی و آفت جاروک جادوگر در باغات لیمو متحمل خسارتهای غیر قابل جبران شده اند.

محمد رئیسی افزود: لیمو یک محصول استراتژیک در شرق استان هرمزگان به حساب می آید که طی سالهای طولانی بخش عمده ای از اقتصاد کشاورزان را به خود اختصاص داده بود.

وی با اشاره به اینکه آفات و پدیده خشکسالی شک شدیدی را به اقتصاد مردم شهرستان وارد کرده است، عنوان کرد: کشاورزان تا قبل از شیوع آفت جاروک جادوگر و خشکسالی برای برقی کردن چاه ها و آبیاری قطره ای تسهیلات بانکی دریافت کردند که اکنون به علت عدم توانایی در باز پرداخت اقساط مجبور به فروش خانه و املاک خود شده اند.

رئیسی ادامه داد: تا قبل از شیوع خشکسالی و آفت لیمو، عدم ثبات در قیمت لیمو و وجود دلالها از عمده مشکلات کشاورزان بود و اکنون با از بین رفتن بیش از نیمی از اراضی زیر کشت لیمو به علت آفات تنها راه کشاورزان برای جبران هزینه ها اقدام به خشک کردن لیمو است، که آن هم به دلیل واردات بی رویه لیمو خشک بی کیفیت توسط دولت و اخیرا به صورت قاچاق از کشورهای آفریقایی کاری عبس و بی فایده است.

این کشاورز با بیان اینکه حدود سه سال است که بیش از 10 تن لیمو خشک در انبارهای وی مانده و به سبب قاچاق لیمو خشک و پایین بودن قیمتها در حال نابودی و از بین رفتن است، اظهار داشت: به دلیل واقع شدن انبارها در مسیر انتقال لیمو خشکهای قاچاق اگر اقدام به بارگیری و جابه جایی کنیم با برخورد و توقیف آن توسط نیروی انتظامی مواجه می شویم که این خود مشکل دیگر ما است.

غلامرضا محمودی کشاورز جوان رودانی نیز با ابراز ناامیدی نسبت به ادامه کشت و فعالیت در باغات لیمو ترش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در آمد سالیانه باغداران پس از مواجهه با آفت جاروک جادوگر و خشکسالی کاهش 70درصدی داشته و این در حالی است که 30درصد مانده حتی کفاف پرداخت اقساط وامهای دریافت شده توسط کشاورزان برای برقی کردن و آبیاری تحت فشار باغات را هم نمی دهد.

وی افزود: به علت عدم حمایت دولت، کشاورزان مجبور به فروش محصول با پایین ترین قیمت ممکن هستند و امسال هم به خاطر قاچاق لیمو خشک و رقابت با محصول تولید شده در داخل هیچ کشاورزی جرات خشک کردن لیمو را ندارد.

وی به خسارات سنگین وارد شده به باغات لیمو ترش اشاره کرد و ادامه داد: چوبهای به دست آمده از امحای لیموهای آفت زده به علت نبود صنایع تبدیلی چوب در استان با قیمت بسیار ناچیز خریداری و به استانهای دیگر برای تولید زغال انتقال داده می شود.

مدیر جهاد کشاورزی میناب در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید قاچاق لیمو خشک از کشورهای آفریقایی و حمل از طریق شهرستان میناب گفت: این اداره برای حمایت از باغداران و مقابله با آفات، درختان لیمو ترش با آلودگی بالای 50 درصد را امحا و درختان گرمسیری و دیگر مرکبات مقاوم نسبت به جاروک جادوگر جایگزین کرده است.

سید عظیم موسوی افزود: لیمو ترش میناب به واسطه شرایط خاص و فیزئولوژی، مناسب خشک کردن است و از کیفیت بالایی برخوردار است.

تا قبل از شیوع آفت جاروک جادوگر هشت هزار و 500هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان میناب به لیموترش اختصاص داشت که امسال با حذف درختان آلوده این میزان به سه هزار هکتار کاهش یافته است.

سید مصطفی ذوالقدر گفت: در حالیکه اغلب مردم شهرستان‌های رودان، میناب و حاجی‌آباد از راه کشاورزی و تولید لیموترش امرار معاش می‌کنند، در سالهای اخیر آفت جاروک ۹۰ درصد باغها را نابود کرده، اما تاکنون معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری هیچ اقدامی برای پرداخت بودجه پیش‌بینی شده انجام نداده است.

نماینده مردم بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مناطق درگیر بیماری هیچ محصول دیگری به جز لیموترش قابلیت کشت و تولید ندارد، افزود: در صورتیکه بودجه پیش‌بینی شده هر چه سریع‌تر اختصاص نیابد ظرف دو تا سه سال آینده باغهای لیموترش استان هرمزگان به طور کلی نابود می‌شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم تصریح کرد: پیگیریهای انجام شده حاکی از آن است که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، هیچ دلیل موجهی برای پرداخت نکردن بودجه پیش‌بینی شده وجود ندارد.

عدم تخصیص به موقع اعتبارات قطب لیموترش کشور را نابود می کند

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تا قبل از شیوع بیماری جاروک جادوگر 20 هکتار از اراضی باغات زیر کشت لیمو ترش قرار داشت، عنوان کرد: بر اساس آمار سال 88 معادل هشت هزار هکتار از باغات در هرمزگان به دلیل بیماری نابود شد و تنها 12 هکتار مانده است.

علی نقی صالحی با بیان اینکه سال 89 برنامه مبارزه و مدیریت بیماری جاروک جادوگر در ستاد مدیریت جامع بیماری جاروک لیمو ترش به تصویب رسید، افزود: در عملیات حذف با همکاری بسیج سازندگی سطح دو هزار هکتار باغات آلوده بالای 50 درصد بر اساس دستورالعمل حذف شد و مدیریت چهار هزار هکتار از باغات زیر 50 درصد آلودگی انجام شد.

صالحی با بیان اینکه سرعت شیوع بیماری بالاست و باید اعتبارات مصوب شده در زمانهای معین تزریق شود، عنوان کرد: سال گذشته ارقام نخیلات، انبه و سایر مرکبات به جز لیمو ترش جایگزین شده است.

وی با بیان اینکه عدم تحقق اعتبارات در زمان مشخص شده به نوعی کمک به سرعت این بیماری داشته است، اظهارداشت: اگر روند تخصیص اعتبارات قطره چکانی و با تاخیر صورت بگیرد و با توجه به اینکه کشاورزان هم توان مالی برای هزینه کردن ندارند در پنج سال آینده شاهد نابودی باغات لیمو ترش در استان خواهیم بود.

"پرشین لایم" رقم مقاوم جایگزین لیموترش

صالحی با اشاره به اینکه محققین در مرکز در تلاش معرفی رقم مقاوم لیموترش به بیماری هستند، عنوان کرد: اگر محققان موفق به معرفی رقم مقاوم شوند می توانیم دوباره صادرات انبوه لیموترش به کشورهای آسیایی و اروپایی داشته باشیم.

قاچاق لیموترش از مبادی غیر قانونی

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان با بیان اینکه واردات لیموترش از مبادی قانونی و غیرقانونی لطمات زیادی به باغداران لیمو در استان زده است، افزود: تیرماه امسال طی نامه ای از وزیر جهادکشاورزی درخواست ممنوعیت واردات لیموترش در زمان برداشت داشتیم که وزیر بازرگانی موافقت کرد که حتی سفارشات گذشته هم وارد نشود اما متاسفانه این امر عملی نشد و از شهریور ماه امسال شاهد واردات مجدد لیموترش و لیموخشک به کشور هستیم.

وی قاچاق لیمو خشک به داخل کشور را از مبادی غیرمجاز را عامل دیگر ضربه زدن به کشاورزان عنوان کرد و گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که لیموخشک از مبادی غیررسمی وارد بازارکشور می شود و باعث شده که باغداران لیموترش که اقدام به خشک کردن لیموهای خود کرده اند متضرر شوند و بارها در دیداری که با آنها داشته ام خواستار حمایت دولت از لیموکاران شده اند.