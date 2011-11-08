به گزارش خبرنگار مهر،محمدجواد نوری نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان عصر امروز در میزگرد دانشجویی کرسی های آزاداندیشی که در دفتر تحکیم وحدت برگزار شد با بیان اینکه هیچ آزادی بدون مرز نیست و این آزادی باید مرزهایی داشته باشد افزود: در برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها باید به بیان مطالب با استدلال لازم توجه داشت چرا که دانشجو آرمانگرا است و ذات دانشجو با برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی انطباق دارد.

وی با بیان اینکه باید آئین‌نامه و چارچوب لازمی در برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی موجود باشد اظهار داشت: در حال حاضر هر کس حرف خاص خود را از کرسی‌های آزاداندیشی بیان می‌کند که باید در این خصوص تعریف واحدی از برگزاری کرسی‌ها داشت.



نوری تصریح کرد: بحث‌های کرسی‌های آزاداندیشی نظری است و باید مسئولان نیز در تعیین چارچوب‌های کرسی‌های آزاداندیشی تصمیم‌گیری کنند.



عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در خصوص نقش و جایگاه نخبگان در کرسی های آزاد اندیشی تصریح کرد: در کرسی‌های آزاداندیشی باید نخبگان را قانع کرد ضمن آنکه برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی موجب می‌شود فضا در کشور عقلانی شود و با عقلانی شدن فضای جامعه دیگر نمی‌توان بدون منطق و استدلال در جامعه سخن گفت.



این فعال دانشجویی در خصوص آسیب‌های برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی نیز گفت: موضوعاتی که قرار است در کرسی‌های آزاداندیشی مطرح شود، جنجال برانگیز است. آیا ریشه یابی شده که چه موضوعاتی در این کرسی‌ها مطرح شود؟



نوری همچنین خواستار آن شد تا شورای اتحادیه‌های دانشجویی موضوعات مطرح شده در کرسی‌های آزاداندیشی را بررسی کرده و به بدنه دانشجویی انتقال دهند.