به گزارش خبرنگار مهر، بهمن درّی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در افتتاحیه نهمین نمایشگاه کتاب «یاد یار مهربان» که عصر امروز سه‌شنبه 17 آبان در بوستان گفتگوی تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه این نمایشگاه مطلع خوبی برای جشن هفته کتاب است، گفت: «یاد یار مهربان» به عنوان یک مدل نمایشگاهی از خود تجربه موفقی بر جای گذاشته است و من گاهی که به سابقه راه‌اندازی آن رجوع می‌کنم فکر می‌کنم این حرکت فرهنگی با بضاعت مالی کمی که در ابتدای راه داشته است، توانسته نتایج بسیار موفقی داشته باشد.

وی ادامه داد: در بسیاری از سفرهای استانی که به منظور افتتاح نمایشگاه کتاب‌های استانی داشته‌ایم، بسیاری از مطالبات مسئولان استانها حول این موضوع می‌چرخد که چرا تجربه برگزاری نمایشگاه «یاد یاران مهربان» در سایر استان‌ها استفاده نمی‌شود.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بودجه‌ای که این معاونت برای بهتر برگزار شدن نمایشگاه «یاد یار مهربان» در نظر گرفته است، بیان کرد: البته ما از همان ابتدا هم اعلام کرده‌ایم که همه بضاعتمان حتی بخشی از بودجه معاونت فرهنگی در تهران را برای این موضوع کنار گذاشته‌ایم تا با همکاری وزارت آموزش و پرورش و استانداری‌ها این نمایشگاه در مراکز استان‌ها نیز برگزار شود که با توافقات انجام شده در تعدادی از مراکز این اتفاق در حال رخ دادن است.

درّی با اشاره به وزیر آموزش و پرورش که از میهمانان حاضر در مراسم بود، گفت: از شما استدعا دارم که تفاهم‌نامه امضا شده میان معاونت و آن وزارتخانه که در سال گذشته و با موضوع تخصیص بودجه برای نمایشگاه کتاب «یاد یار مهربان» بود، اجرایی کنید.

به گفته وی، اتفاقات قابل توجه در حوزه کتاب و کتابخوانی باید از مقطع ابتدایی و راهنمایی شروع شود؛ چراکه اگر در این مقطع بچه‌ها را با فرهنگ مطالعه آزاد آشنا نکنیم در 40 سالگی کتابخوان کردن آنها سخت‌تر است.

وی تاکید کرد: ما با وجود فشار فراوانی که بر بدنه معاونت وارد خواهد شد بودجه برگزاری این نمایشگاه را از بودجه جاری معاونت جدا کرده‌ایم و امیدواریم که بقیه نهادها هم بتوانند این مدل را پیاده کنند.

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد خطاب به رئیس مجلس نیز که از حاضران در مراسم بود، تاکید کرد: آقای لاریجانی شما هم در وزارت ارشاد و هم سازمان صدا و سیما سابقه مدیریت اجرایی داشته‌اید و بر اهمیت آن واقفید. پیشنهاد می‌کنم یک ربع از یکی از جلسات عمومی مجلس را به بحث کتابخوانی اختصاص دهید؛ چراکه مقام معظم رهبری هم تاکید داشته‌اند اگر کتاب و کتابخوانی ترویج یابد رسالت فرهنگی انقلاب توسعه می‌یابد.

درّی اضافه کرد: ما همچنین آماده هستیم که به نمایندگان محترم مجلس کتاب مناسب برای معرفی در استان‌ها ارائه کنیم. همچنین آماده‌ایم کمک کنیم در صحن علنی مجلس جایگاهی برای معرفی کتاب به نمایندگان مجلس ایجاد شود.

وی در پایان خطاب به محمدباقر قالیباف شهردار تهران که او نیز از حاضران در مراسم بود گفت: جناب قالیباف شما هم از مدیران اجرایی باتجربه هستید که شاید بخواهید در آینده نزدیک ریاست جمهوری را نیز تجربه کنید، از شما هم تمنا دارم در زمینه برپایی چنین نمایشگاهی تنها به برگزاری نمایشگاهی در تهران اکتفا نکرده و به ما در برگزاری این نمایشگاه در سایر استان‌ها نیز یاری برسانید.