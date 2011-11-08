امیرحسین نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت 65 درصدی مردم در کشورهای توسعه یافته برای سرمایه‌گذاری در بورس و مشارکت چهار تا پنج درصدی آن در ایران، افزود: علت عدم مشارکت نداشتن شناخت کافی مردم از بورس است که در این زمینه باید فرهنگ‌سازی مناسب را انجام داد.

وی ادامه داد: بورس ایران پربازده‌ترین بورس خاورمیانه است و در صورت مشارکت مردم فرصتهای بسیار بهتری پیش رو خواهد داشت.

معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه ایجاد بورس‌های منطقه‌ای را برای پویا شدن بورس در کشور سودمند دانست و افزود: در گذشته بورس بیشتر در تهران متمرکز بود اما با ایجاد بورس‌های منطقه‌ای این انحصار شکسته شد.

وی تصریح کرد: بورس‌های منطقه‌ای تا رسیدن به سطح مطلوب و مورد انتظار فاصله دارند و با تقویت در مناطق مختلف کشور شاهد پویایی بیش از پیش بورس خواهیم بود.

نادری استفاده از فن‌آوری‌های نوین را در استقبال از بورس بسیار موثر دانست و اظهار داشت: دست اندرکاران بورس باید با استفاده از فن آوری‌های روز دنیا زمینه دسترسی مردم به بازار بورس را بیش از پیش فراهم کنند.

وی به تعامل خوب بانک‌های استان اصفهان با شرکت فولاد مبارکه اشاره کرد و ادامه داد: بیش از هفت هزار میلیارد تومان گردش مالی این شرکت از طریق بانکهای استان اصفهان انجام می‌شود.