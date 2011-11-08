اجرای صحیح اصل 44 تغییر مسیر اقتصاد ایران را به دنبال دارد

مجتبی دهاقین در حاشیه نمایشگاه بیمه، بانکداری، بورس و بازار سرمایه در محل نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، تعامل مثبت و سازنده شرکت‌کنندگان را از ویژ‌گی برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد و اظهار داشت: شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه با بهره‌برداری صحیح از تجارب و اندوخته‌های علمی و عملی یکدیگر می‌توانند گام موثری را برای پیشبرد اهداف سازمان خود و ارائه خدمات بهتر به مشتریان بردارند.

وی برگزاری نخستین نمایشگاه بیمه، بانکداری، بورس و بازار سرمایه در اصفهان را گامی مهم در معرفی توانایی‌ها و ارائه خدمات به مردم استان دانست و گفت: این نمایشگاه برای تقویت تعامل این نهادها در این استان موثر باشد.

دبیر هماهنگی بانکهای استان اصفهان تصریح کرد: سیستم بانکی استان اصفهان با برخورداری از پتانسیل بسیار قوی در ارائه انواع خدمات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی سهم انکارناپذیری در پیشرفت و ترقی استان دارد و در این مسیر با یکپارچگی و انسجام بیشتر موفق‌تر خواهد بود

وی با اشاره به اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در راستای خصوصی شدن نهادهای اقتصادی دولت، ادامه داد: این سیاستها فرصت طلایی در تاریخ اقتصاد ایران به وجود آورده و چنانچه براساس اصول پیش بینی شده در قانون و زمان مقرر اجرا شود، نقش اساسی در تغییر مسیر اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد.

دهاقین خصوصی‌سازی بانکهای بزرگ کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: در دهه دوم انقلاب، کمتر فردی باور می‌کرد که این اقدام صورت گیرد اما اکنون این اتفاق در نظام بانک خصوصی کشور به وقوع پیوسته است.

وی دست اندرکاران سیستم بانکی را به اتحاد و همبستگی فراخواند و افزود: سیستم بانکی با پرهیز از فضاهای مخرب و پیاده‌سازی درست و صحیح قوانین پولی و بسته‌های سیاستی- نظارتی می‌تواند برای اقتصاد کشور که همواره متاثر از بانکها بوده، مفید و موثر واقع شود.