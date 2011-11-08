سهم اعتباری یزد به نصف کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش در همایش هم‌ اندیشی شوراهای اسلامی استان یزد با اشاره به اینکه استان یزد با 11 شهرستان، 22 بخش و 24 شهر، به عنوان سومین استان پهناور کشور، هشت درصد وسعت کشور را به خود اختصاص داده است، به تشریح موقعیت استراتژیک استان پرداخت و افزود: قرار گرفتن در مرکز کشور و کریدور ارتباطی شمال - جنوب و شرق - غرب، تلاقی ریلی و جاده‌ ای کشور و واقع شدن در دالان هوایی آسیای دور، موقعیت حساس به دلیل قرار گرفتن در قلب مرکزی ایران و وجود ذخایر عظیم معدنی و استقرار صنایع با قابلیت بالای صادراتی، رتبه ممتاز در تولیدات کشاورزی و بهره‌ مندی از سرمایه ‌ها و جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی باعث شده تا بتوانیم با تکیه بر این قابلیتها، ادعا کنیم که استان یزد می‌تواند در تقسیم کار ملی نقش کلیدی ایفا کند و در فعالیتهای اقتصادی و خدمات نوظهور و تبدیل شدن به قطب اقتصادی و سیاسی کشور ایفای نقشی موثر داشته باشد.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، محدودیت منابع آبی، بیابانزایی و کمبود اعتبارات عمرانی را از جمله موانع پیش‌ روی استان برشمرد و در مورد کمبود اعتبارات عمرانی اظهار داشت: طی 30 سال گذشته و بر اساس اطلاعات موجود، استان یزد از جمله استانهایی است که نه تنها به لحاظ وسعت کوچک نشده بلکه مساحت آن نیز به میزان دو برابر افزایش یافته اما سهم اعتباری آن از کل کشور تقریبا به نصف کاهش یافته است و از 2.6 درصد به 1.4 درصد رسیده که نشان دهنده عدم تخصیص بودجه‌ای متناسب و علمی است.

تابش افزود: متعدد شدن منابع اعتباری و وجود ردیف‌های مختلف بودجه در سطح کلان، عملا تصمیم‌گیری‌های برنامه‌ریزان را با مشکل مواجه ساخته به نحوی که اعتبارات صرفا استانی در اختیار استان‌ها، در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها 20 درصد منابع عمرانی و مورد نیاز و مرتبط با توسعه در یک استان را شامل می‌ شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس مجموع کل اعتبارات عمرانی استان شامل اعتبارات در اختیار استان و مناطق محروم را در سال 1390 در حدود 81 میلیارد تومان ذکر کرد و با بیان اینکه این اعتبارات به هیچ وجه جوابگوی استان یزد نیست، پیدا کردن منابع اعتباری جدید و رویکردهای نوین در مباحث توسعه‌ای استان یزد را ضروری دانست و در این میان نقش شهرداری‌ها به عنوان یکی از عمومی‌ترین نهادهای خدمت ‌رسانی به مردم و شوراها به عنوان اتاق فکر شهرداریها را حائز اثر و اهمیت دانست.

بهره گیری از تجارب شهرهای پیشرو و شناسایی منابع جدید درآمدی در یزد ضروری است

تابش برخی از خلا‌ها و کمبودها در توسعه شهرها را در دو بعد عمرانی و فرهنگی برشمرد و گفت: در زمینه عمرانی در بیشتر شهرها امروز با مسائلی همچون سیمای نامناسب شهری، کمبود فضای سبز و تفرجگاه‌ ها، کمبود امکانات و تسهیلات شهری، ناوگان حمل و نقل فرسوده مواجه هستیم و در مباحث فرهنگی نیز با کمبود سرانه‌ های لازم روبرو هستیم بر همین اساس باید به دنبال مکانیزمهای جدیدی باشیم و شناسایی منابع جدید درآمدی با رویکردهای عملی و بهره‌ گیری از تجارب شهرهای پیشرو در کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی ادامه داد: دخیل شدن شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها در مباحث توسعه‌ ای و مدیریت کلان فرهنگی و هم راستا کردن اعتبارات شهرداری با اهداف توسعه‌ای از یک طرف و تعامل بیشتر شوراها و کمیته‌های برنامه ‌ریزی شهرستانها می‌ تواند در حل بسیاری از مشکلات شهرها و کارآمدتر شدن نهاد شورای اسلامی شهر و روستا موثر باشد.

رئیس فراکسیون اقلیت مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پتانسیلهای کشورمان در عرصه‌های مختلف و با بیان اینکه بر مبنای برآوردهای انجام شده توسط نهادهای معتبر اقتصادی، ایران و ترکیه دو قدرت اصلی منطقه هستند گفت: در تولید ناخالص داخلی در رده هجدهم جهان قرار داریم و حجم ذخایر ارزی خارجی ما بر مبنای اطلاعات منتشره سال 2010 در حدود 100 میلیارد دلار بوده است،ارزش ذخایر طلای ایران نیز با موجودی حدود 500 تن در رتبه 17 جهانی است و شاخص بورس ایران تا ماه‌های اخیر از نظر عملکرد در رتبه دوم جهانی قرار داشت.

تابش با اشاره به اینکه با این همه پتانسیل و مزیت نسبی نتوانسته‌ ایم در زمره قدرت‌های اقتصادی قرار گیریم، این پرسش‌ ها را مطرح کرد که چرا از نظر نرخ تورم در زمره آخرین کشورها هستیم و میزان ریسک‌پذیری کشورمان که عامل مهمی در عدم جذب سرمایه‌هاست از میانگین جهانی بالاتر است و چرا باید با این ظرفیت و ثروت، شاهد فقیرتر شدن محرومان و پولدارترشدن ثروتمندان باشیم در عین حالی‌که سرمایه‌داران نیز از وضعیت اقتصادی نامطلوب می ‌نالند و چرا با این همه ظرفیت بالای تولید در کشور، حجم واردات حدود 90 میلیارد دلار کالای خارجی در سال را داشته‌ایم که بنیاد تولید را تباه می‌ کند و فرصتهای شغلی زیادی را بر باد می‌ دهد.

وی ادامه داد: علت جز این است که ما به اجرای قوانین برنامه و بودجه و قانون اصل 44 کم توجهی کرده‌ ایم و از سرمایه ‌گذاری در بخش‌ های مختلف اقتصادی از جمله نفت و گاز و پتروشیمی غفلت نموده ایم؟

تابش عنوان کرد: دستیابی به اهداف سند چشم‌ انداز 1404 مستلزم سرمایه ‌گذاری 2300 میلیارد دلاری است که 1050 میلیارد دلار باید در بخش نفت و گاز و پتروشیمی هزینه شود این در حالی است که برآورد انجام شده در قانون برنامه پنجم توسعه کمتر از این مقدار است و متاسفانه در سال جاری به عنوان نخستین سال اجرای برنامه، کمتر از نیمی از مبلغ پیش ‌بینی شده برای صرف در عرصه نفت و گاز و پتروشیمی انجام شده است.

نماینده مردم اردکان تصریح کرد: بی‌شک مقابله استکبار جهانی که ماهیت وجودی انقلاب اسلامی را مغایر با اهداف توسعه طلبانه خویش می‌ داند، با تحمیل جنگ، ساماندهی ترورها و اعمال تحریم‌ ها در این قضایا تاثیر داشته اما پایداری ملت ما تا حد زیادی این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

وی همچنین ضعف در اجرای قوانین توسط قوه مجریه و عدم نظارت کافی توسط نهادهای نظارتی از جمله مجلس را از جمله دیگر این دلایل عنوان کرد و افزود: در عرصه سیاسی بعضا واقع‌ بینانه عمل نشده است و موضع گیریهای نابجا و کم ‌تحرکی در عرصه دیپلماسی، فرصتهای سرمایه ‌گذاری را از دسترس ایران خارج کرده و رقبای ما را توانمند کرده است.

تابش ادامه داد: در به کارگیری متخصصان و استفاده از تجربیات ارزنده مدیران قبلی کم‌توجهی شده و با حذف و طردها، سرمایه انسانی متخصص را که موتور محرکه توسعه است، تضعیف کرده و از دایره تصمیم ‌گیری خارج کرده ‌ایم.

ضرورت بهادادن به متخصصان و امنیت سرمایه گذاری برای رسیدن به هدف اصلی سند چشم انداز

نماینده مردم اردکان تصریح کرد: اگر می‌ خواهیم به هدف اصلی سند چشم‌ انداز در سال 1404 دست یابیم و ایران را در زمره یکی از کشورهای مهم و مطرح دنیا ببینیم، تجدید نظر کلی و اساسی در سیاست داخلی و خارجی، باور کردن قدرت مردم، بها دادن به متخصصان و امنیت سرمایه‌ گذاری و اجرای عدالت در همه شئون یک ضرورت تاریخی است.

دبیرکل فراکسیون خط امام(ره) مجلس ادامه داد: اگر ایران اسلامی را ام ‌القرای جهان اسلام و قدرت برتر منطقه و یکی از کانون‌های مهم و نقش‌ آفرین در دنیا می‌خواهیم، باید از در آشتی با مردم درآییم و عقل و عدل و خداترسی را در همه شئون زندگی و تصمیم گیریها حاکم سازیم و علم و منطق را سر لوحه برنامه هایمان قرار دهیم.

تابش تاکید کرد: اعتماد مردم به نظام، سپری پولادین است که توطئه‌های بدخواهان را خنثی خواهد ساخت و تحریم‌ها و نقشه‌های شوم آنان را نقش بر آب خواهد کرد پس سعی کنیم این اعتماد را که به دلیل حوادث و اتفاقات مختلف تا حد زیادی خدشه‌ دار شده به جامعه بازگردانیم.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه این نشست یک روزه با هدف هم‌ اندیشی و تبادل نظردر زمینه هماهنگی و چگونگی فرآیند بررسی مصوبات شورای اسلامی شهرها تشکیل شد، اظهار داشت: کمیته انطباق در فرمانداری‌ها به عنوان مرجع رسیدگی به مصوبات شورای اسلامی شهرها با ملحوظ کردن قوانین، مقررات و بخشنامه ‌های جاری کشور هستند.

شاکری شمسی با اشاره به نقش شوراها در پیشبرد صحیح فعالیتهای شهرداریها، پرهیز از محله‌ گرایی در تصمیم گیریها و برون سپاری امور را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به قانون بودجه سال 1390 گفت: در این قانون هفت هزار میلیارد تومان برای اوراق مشارکت پیش‌ بینی شده و این فرصت بسیار خوبی برای شورا و شهرداریهاست تا از این طریق بتوانند پروژه‌ های مورد نیاز خود را به مرحله اجرا درآورند.

وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی و شهرداریها ضرورت دارد که به قوانین آشنا باشند و با استفاده از فناوریها و تکنولوژیها به روز باشند تصریح کرد: یکی از وظایف شوراهای اسلامی فراهم کردن زمینه‌های مشارکت مردم و بخش خصوصی در انجام امور شهرهاست.

شاکری شمسی ابراز امیدواری کرد: با ورود نیروهای جدید و متخصص به بدنه شهرداری‌ها در آینده نزدیک باعث تحولی رو به جلو در شهرداری باشیم.

وی همچنین از برگزاری دومین نمایشگاه دستاوردهای شهرداریهای سراسر کشور از 21 تا 24 آبان ‌ماه در تهران خبر داد.