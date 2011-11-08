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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۱۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

آماده باش ویژه نیروهای امدادی/ پست‌های سیار تقویت شدند

آماده باش ویژه نیروهای امدادی/ پست‌های سیار تقویت شدند

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از آماده باش ویژه نیروهای امدادی همزمان با افزایش سرما در کشور خبر داد.

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال بروز سرمای بی سابقه در کشور و بارش نزولات آسمانی تیم های امدادی هلال احمر در آماده باش ویژه به سر می برند. این تیم ها با تجهیزات ویژه امداد کوهستان و جاده آماده اجرای طرح زمستانی امداد و نجات هستند.

وی ادامه داد: امسال علاوه بر پایگاههای ثابت جاده‌ای تیم های سیار و گشتی نیز به فعالیت می پردازند.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از فعالیت 45 پایگاه امداد و نجات کوهستان خبر داد و افزود: تیم‌‎های سیار امداد کوهستان در مناطق پرخطر و مسافرپذیر مستقر شده اند تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیری کنند.

به گفته مظفر، حوادث کوهستان در سال گذشته تا 15 درصد افزایش داشته است.


 

کد مطلب 1455472

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