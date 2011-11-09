انتقال برخی جلسات ملی اشتغال به استانها/ نشست مشترک با کارگروهها

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر در خصوص برخی اظهارنظرها در زمینه توقف نشست های شورای عالی اشتغال و برگزاری نامنظم جلسات، گفت: برخی از این نشست ها و تصمیم گیری ها در زمان انجام سفرهای استانی هیئت دولت دنبال می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در قالب سفرهای استانی هیئت دولت، رئیس جمهور و یا معاون اول وی نشست ها را اداره می کنند، اظهار داشت: در بیشتر نشست ها، حداقل دو سوم اعضای شورای عالی اشتغال حضور دارند.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: شورای عالی اشتغال در استان ها نشست هایی را با کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری استان ها برگزار می کند.

وی از رعایت شدن تشریفات در نشست های استانی شورای عالی اشتغال خبر داد و بیان داشت: برخی از تصمیم گیری های شورای عالی اشتغال، جنبه ملی دارند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به بررسی و تصویب سند توسعه اشتغال در استان ها خبر داد.

به گزارش مهر، اخیرا برخی اظهارنظرها در زمینه تاخیر در برگزاری نشست های شورای عالی اشتغال و توقف های مقطعی همزمان با انجام سفرهای دولت به استان ها مطرح شده بود که بنا به گفته این مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ بخشی از این نشست ها به استان ها منتقل می شود.