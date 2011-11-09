۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۹:۱۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

انتقال برخی جلسات ملی اشتغال به استانها/ نشست مشترک با کارگروهها

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه از برگزاری برخی نشستهای شورای‌عالی اشتغال همزمان با سفرهای دولت به استانها خبر داد و گفت: در این نشستها علاوه بر کارگروههای سرمایه گذاری بسیاری از اعضاء نیز حضور دارند.

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر در خصوص برخی اظهارنظرها در زمینه توقف نشست های شورای عالی اشتغال و برگزاری نامنظم جلسات، گفت: برخی از این نشست ها و تصمیم گیری ها در زمان انجام سفرهای استانی هیئت دولت دنبال می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در قالب سفرهای استانی هیئت دولت، رئیس جمهور و یا معاون اول وی نشست ها را اداره می کنند، اظهار داشت: در بیشتر نشست ها، حداقل دو سوم اعضای شورای عالی اشتغال حضور دارند.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: شورای عالی اشتغال در استان ها نشست هایی را با کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری استان ها برگزار می کند.

وی از رعایت شدن تشریفات در نشست های استانی شورای عالی اشتغال خبر داد و بیان داشت: برخی از تصمیم گیری های شورای عالی اشتغال، جنبه ملی دارند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به بررسی و تصویب سند توسعه اشتغال در استان ها خبر داد.

به گزارش مهر، اخیرا برخی اظهارنظرها در زمینه تاخیر در برگزاری نشست های شورای عالی اشتغال و توقف های مقطعی همزمان با انجام سفرهای دولت به استان ها مطرح شده بود که بنا به گفته این مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ بخشی از این نشست ها به استان ها منتقل می شود.

