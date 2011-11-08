لاریجانی ابتدا موافق استیضاح حسینی بود/ خبر کاهش مصرف سوخت غلط است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجابت در سومین نشست از سلسله جلسات تقوای جمعی در خصوص پیش بینی غلط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد تورم 48 درصدی بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: ما بر اساس یکسری مدل های استاندارد این پیش بینی را انجام داده بودیم.

وی در ادامه افزود: پیش بینی ما در خصوص اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها بود نه این طرحی که ناقص اجرا شده است.

قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی در طرح هدفمندی یارانه ها کار اشتباهی بود گفت: اطلاعات و آمار اشتباهی در خصوص مصرف سوخت و افزایش بهره وری داده می شود که برای ما در مرکز پژوهش ها قابل قبول نیست.

دعواهای دولت و مجلس خسته کننده است

وی با اشاره به میزان بهروری در کشور گفت : میزان بهره وری در کشورمان نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم یافته است. اینکه گفته می شود میزان مصرف سوخت کاهش یافته اشتباه است. شاید مصرف بنزین در ابتدا به خاطر افزایش قیمت کم شده باشد اما بعداز مدتی به حال اول خود بازگشت.

نجابت همچنین در ارائه آماری، میزان واردات کشور را در امسال 64 میلیارد دلار خواند و گفت: ما منطبق با اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها آمار 48 درصد تورم را مطرح کردیم اما این طرح هنوز کامل اجرا نشده است.

قائم مقام مرکز پژوهش ها همچنین در پاسخ به سوالی در باره اقدام مرکز پژوهش ها در خصوص تغییر نظام ریاستی به پارلمانی اظهار داشت: برداشت بنده این است که نظر رهبر انقلاب از طرح این موضوع به این شکلی که رسانه ها به آن پرداختنتد نبوده است.

نجابت در ادامه افزود: مدل نظام سیاسی ما با وجود سه قوه مستقل یک نمونه خوب در بین کشورهای دنیا است. برخی فکر کردند با تغییر مدل ریاستی به پارلمانی دعواهای دولت و مجلس پایان می یابد که این کار اشتباهی است.

وی در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد و نظر رئیس مجلس در مخالفت با استیضاح گفت: آقای لاریجانی از ابتدا موافق استیضاح بود اما در طول هفته نظرش تغییر کرد.

قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس دعوای میان دولت و مجلس را خسته کننده خواند و گفت: در این دعوا ها دو طرف مقصر بودند وموضوع رای اعتماد مجدد به وزیر اقتصاد را می توان به عنوان پایان دادن به این دعواها و همکاری جدی و مثبت دوقوه برشمرد.

ایران با 30سال تجربه الگوی انقلاب های منطقه است

وی با اشاره به موضوعات فرعی و جزئی کشور افزود: افق دید رهبر انقلاب در خارج از مرزها و در میدان لولو و التحریر و حمایت از بیداری اسلامی در منطقه است البته با توجه به موضوعات فرعی و جزئی در داخل کشور؛ به نظر رهبر انقلاب وحدت کارکرد داخلی ندارد، بلکه در صورت عدم وحدت و ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی ، موجی از نا امیدی در بین مردم انقلابی منطقه اتفاق می افتد.

نجابت با اشاره به اینکه نسل ما در ابتدای سال های 57 با مطالعه کتاب هایی از انقلاب کوبا و سایر کشورها الگوی مبارزاتی خود را کسب می کرد اظهار داشت: امروز ما 30 سال از مردم کشورهایی که به تازگی انقلاب کرده اند جلو هستیم و لذا آنها الگوی خود را جمهوری اسلامی قرار خواهند داد.

قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس همچنین در ارائه گزارشی از مرکز پژوهش ها گفت: از ابتدای تاسیس این مرکز تا به حال بیش از 10 هزار گزارش کارشناسی تولید شده است.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت مرکز پژوهش ها در هرسال اظهار داشت: بیشترین کار این مرکز ناظر به طرح ها ، لوایح و استفساریه های کاربردی در مجلس است.

نجابت همچنین در خصوص اشکالاتی که به رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص ارائه گزارشات جانب دارانه گرفته می شود اظهار داشت: بنده مدت هاست که در مرکز پژوهش ها کار میکنم و تا به حال هیچ اعمال نظر جانب دارانه ای در گزارش های کارشناسی از سوی رئیس این مرکز ندیده ام.

وی یکی از مهمترین اقدامات مرکز پژوهش ها در مجلس هشتم را اصلاح و تغییر بیش از 50 درصد برنامه پنجم توسعه خواند و افزود: در این موضوع هم رئیس مجلس و هم روسای کمسیون ها اذعان داشتند که این تغییرات اساسی و مفید بوده است.