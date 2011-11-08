۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۳۹

ساختمانهای اداری ناهارخوران گرگان تخریب شد

گرگان - خبرگزاری مهر: حکم تخریب ساختمانهای اداری و مسکونی واقع در منطقه گردشگری ناهارخوران گرگان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمانهای مسکونی و اداری قدیمی اداره کل منابع طبیعی گلستان در محوطه ناهارخوران گرگان تخریب شد.

این ساختمانهای اداری و مسکونی بر اساس احکام صادره در ماده 100 شهرداری، مسکن و شهرسازی و کمیسیون ساختمانهای ادارای تخریب شدند.

شهردار گرگان عصر سه شنبه در حاشیه اجرای این حکم گفت: در مجموع پنج هکتار از این اراضی برای ساخت پارک عمومی و مابقی برای ساخت تله کابین مورد استفاده قرار می گیرد.

ابراهیم کریمی افزود: در این محیط امکانات رفاهی نظیر سکوهای محل نشستن، سرویس های بهداشتی و .. ایجاد می شود تا هم استانیها و مسافران از آن استفاده کنند.

وی عنوان کرد: قسمت بالای محوطه نیز برای ساخت تله کابین استفاده می شود تا کمتر از یکسال آینده این طرح اجرایی می شود.

ناهارخوران گرگان از مناطق مهم گردشگری گلستان است.
کد خبر 1455478

