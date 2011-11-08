ساختمانهای اداری ناهارخوران گرگان تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمانهای مسکونی و اداری قدیمی اداره کل منابع طبیعی گلستان در محوطه ناهارخوران گرگان تخریب شد.

این ساختمانهای اداری و مسکونی بر اساس احکام صادره در ماده 100 شهرداری، مسکن و شهرسازی و کمیسیون ساختمانهای ادارای تخریب شدند.

شهردار گرگان عصر سه شنبه در حاشیه اجرای این حکم گفت: در مجموع پنج هکتار از این اراضی برای ساخت پارک عمومی و مابقی برای ساخت تله کابین مورد استفاده قرار می گیرد.

ابراهیم کریمی افزود: در این محیط امکانات رفاهی نظیر سکوهای محل نشستن، سرویس های بهداشتی و .. ایجاد می شود تا هم استانیها و مسافران از آن استفاده کنند.

وی عنوان کرد: قسمت بالای محوطه نیز برای ساخت تله کابین استفاده می شود تا کمتر از یکسال آینده این طرح اجرایی می شود.

ناهارخوران گرگان از مناطق مهم گردشگری گلستان است.