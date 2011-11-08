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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۲۷

فوتبال قهرمانی جوانان آسیا/

تیم جوانان ایران از سد ازبکستان گذشت/ صعود مقتدرانه شاگردان محمدی

تیم جوانان ایران از سد ازبکستان گذشت/ صعود مقتدرانه شاگردان محمدی

جوانان فوتبال کشورمان آخرین دیدار خود در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا را با برتری مقابل ازبکستان پشت سرگذاشتند تا صعود مقتدرانه‌ای در این رقابت‌ها داشته باشند.

به گزارش خبرنگارمهر، دیدارهای گروه C مسابقات فوتبال انتخابی قهرمانی جوانان آسیا از ساعت 18:30 امروز سه شنبه با رویارویی تیم‌های جوانان ایران و ازبکستان پیگیری شد.

این بازی که با قضاوت "علی شعبان" از کویت در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد در پایان به برتری 2 بر صفر تیم جوانان ایران انجامید تا شاگردان اکبر محمدی با 12 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه C به مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا صعود کنند.

برای تیم فوتبال جوانان کشورمان در این بازی که زیر بارش برف و باران برگزار شد احمد عبدالله زاده (24) و سردار آزمون (58) گل زدند.

تیم فوتبال جوانان کشورمان دیگر دیدارهای خود در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا را با پیروزی مقابل هند، ترکمنستان و پاکستان پشت سرگذاشته بودند.

درگروه C مسابقات فوتبال انتخابی قهرمانی جوانان آسیا تیم کشورمان با 12 امتیاز صدرنشین شد و به همراه ازبکستان 9 امیتازی جواز حضور در مرحله نهایی رقابت‌ها را به دست آورد.

کد مطلب 1455482

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