تیم جوانان ایران از سد ازبکستان گذشت/ صعود مقتدرانه شاگردان محمدی

به گزارش خبرنگارمهر، دیدارهای گروه C مسابقات فوتبال انتخابی قهرمانی جوانان آسیا از ساعت 18:30 امروز سه شنبه با رویارویی تیم‌های جوانان ایران و ازبکستان پیگیری شد.

این بازی که با قضاوت "علی شعبان" از کویت در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد در پایان به برتری 2 بر صفر تیم جوانان ایران انجامید تا شاگردان اکبر محمدی با 12 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه C به مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا صعود کنند.

برای تیم فوتبال جوانان کشورمان در این بازی که زیر بارش برف و باران برگزار شد احمد عبدالله زاده (24) و سردار آزمون (58) گل زدند.

تیم فوتبال جوانان کشورمان دیگر دیدارهای خود در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا را با پیروزی مقابل هند، ترکمنستان و پاکستان پشت سرگذاشته بودند.

درگروه C مسابقات فوتبال انتخابی قهرمانی جوانان آسیا تیم کشورمان با 12 امتیاز صدرنشین شد و به همراه ازبکستان 9 امیتازی جواز حضور در مرحله نهایی رقابت‌ها را به دست آورد.