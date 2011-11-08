افزایش 20 درصدی مسافران مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد قلی‌ها با بیان این مطلب اظهار کرد: پیش بینی می شود با افتتاح ایستگاههای جدید و در صورت ورود به موقع واگن های جدید مترو تا پایان سال تعداد مسافران مترو به مرز سه میلیون نفر در روز نیز برسد که این مسئله یک موفقیت خوب در عملکرد مترو محسوب می شود.

وی ادامه داد: یک سری از واگنهای مترو در دست آماده سازی هستند که امید است این واگنها به زودی وارد خطوط شوند تا مترو افزایش ظرفیت جابه جایی هایش بتواند نقش پررنگ تری را در سفرهای شهری ایفا کند و در کاهش ترافیک نیز تاثیر گذارتر باشد.

قلی ها تصریح کرد: در صورت تامین اعتبارات و ترخیص به موقع واگن های جدید مترو از گمرک و آماده سازی آنها، قادر خواهیم بود در روزهای پایانی سال که با افزایش تعداد مسافران مواجه هستیم ، خدمات رسانی مناسبی به شهروندان داشته باشیم که امیدواریم در این راستا دولت همکاریهای لازم را داشته باشد و یارانه مترو هرچه سریعتر پرداخت شود و اعتبارات عمرانی نیز به طور کامل تحقق یابد.