به گزارش خبرنگار مهر، سمیه چیتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت عصر امروز در میزگرد کرسی های آزاداندیشی که در دفتر مرکزی دفتر تحکیم وحدت برگزار شد با بیان اینکه بسیاری از اتفاقات سال 88 به دلیل این بود که مکانی برای آزاداندیشی و زدن حرفهای متفاوت در محیط های دانشگاهی و عمومی برای مردم وجود نداشت که حرفهای منطقی بزنند گفت: متاسفانه در چند ماه اخیر بسیاری از مسئولان عدم برگزاری کرسی های آزاداندیشی را به دوش دانشجویان انداختند و آنها را به کم کاری متهم می کنند در حالی که معتقدم بسیاری از مسئولین دانشگاهی ما حقیقت فعالیت های دانشجویی را نمی فهمند.

وی با تاکید بر اینکه فعالان دانشجویی در برگزاری کرسی های آزاداندیشی با موانع زیادی روبرو هستند افزود: بسیاری از مسئولین ما در حیطه آزاداندیشی از فعالان دانشجویی عقب هستند.

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با تاکید بر اینکه ترس برخی مسئولان وزارت علوم از آزاداندیشی نشانه ضعف آنهاست گفت: متاسفانه فکر کردن در ایران فرهنگ سازی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری کرسی های آزاداندیشی برای دانشجویان فرهنگسازی نشده است گفت: برای بسیاری از دانشجویان دانشگاههای کشورمان تاکنون مشخص نشده است که هنگام سخنرانی طرفین کرسی های آزاداندیشی باید بدنبال حقیقت باشند یا تایید و تکذیب حرفهای مدعوین.

چیتی با بیان اینکه مسئولان کشورمان باید مشخص کنند که حیطه های آزادی بیان در چه حدی است گفت: مشخص شدن مرز آزادی بیان در کشورمان موجب می شود تا فعالان دانشجویی بدانند تا چه جایی باید حرکت کنند.

وی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب در دیدار سال جاری خود با دانشجویان تاکید داشتند که مسئولان و دانشجویان باید به هم اعتماد کنند گفت: وضع فعلی دانشگاهها نشانه وجود این این اعتماد نیست.

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت همچنین تاکید کرد اگر فعالان تشکل های دانشجویی احساس کنند که با هیچ موانع بروکراتیک و دیدگاههای سطحی برخی مدیران در دستگاههای آموزشی مواجه نیستند حتما از قالب های بیهوده و تکراری بیرون می آیند.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: برای آزادانه حرف زدن باید ادب استفاده از آزادی ترویج شود.