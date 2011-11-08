به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نوربخش معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری این منطقه افزود: با پیش بینی‌های انجام شده توسط ستاد برف روبی و کنترل معابر منطقه، نقاط حساس شناسایی و با شن پاشی و استقرار تمامی تجهیزات و ماشین آلات برف روبی تا کنون هیچ مشکلی در معابر اصلی و فرعی محدوده منطقه گزارش نشده است.

وی افزود: با توجه به حجم بارش در منطقه یک عملیات شن پاشی با استفاده از ماشین آلات سبک و سنگین ، 500 نیروی انسانی در سطح منطقه در حال اجراست تا از لغـــزنده شدن معابر منطقه جلوگیری شود.

نوربخش تصریح کرد: بارش برف در محلات منتهی به ارتفاعات بیشتر از سایر محلات بــوده و حجم گسترده ای از عملیات در این محدوده ها صورت گرفته است تا مشکل رفت و آمد برای شهروندان وجود نداشته باشد.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک از راه اندازی سایت های نواحی به منظور پخش شن مخصوص و محلول ضد یخ در سطح منطقه از آبان ماه خبر داد و تصریح کرد : در هر ناحیه یک سایت ثابت و چند سایت سیار در نظر گرفته شده که با توجه به بافت جغرافیایی نواحی و مناطق کوهستانی امکانات متفاوتی را ارائه می دهند.

