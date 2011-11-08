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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۵۶

جزئیات دیدار میقاتی با کامرون / فهرستی از نیازهای لبنان ارائه شد

جزئیات دیدار میقاتی با کامرون / فهرستی از نیازهای لبنان ارائه شد

نخست وزیر لبنان که به لندن سفر کرده است، فهرستی از نیازهای نظامی و غیر نظامی این کشور را به همتای انگلیسی اش ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "نجیب میقاتی" در دیدار با همتای انگلیسی اش در لندن گفت : ثبات لبنان، احترام به قطعنامه های بین المللی به ویژه قطعنامه 1701 مهم است.

وی درباره موضوع تامین مالی دادگاه بین المللی از سوی لبنان افزود: این موضوع در جلسه کابینه مطرح و تصمیمات مناسب درباره آن اتخاذ خواهد شد.

نخست وزیر لبنان تاکید کرد: صلح عادلانه و فراگیر در منطقه با اجرای قطعنامه های بین المللی و بازگرداندن حقوق به اعراب میسر می شود.

وی درباره تحولات سوریه گفت : لبنانی ها باید در خصوص وقایع سوریه مراقب باشند، زیرا ماهیت روابط دو کشور به گونه ای است که تحولات سوریه به سرعت بر لبنان تاثیر می گذارد.

میقاتی با ارائه فهرستی از نیازهای این کشور بیان کرد: امیدواریم که انگلیس حمایت لازم را از ارتش لبنان و دیگر نیروهای مسلح آن به عمل آورد و به لبنان در ترسیم مرزهای دریایی کمک کند و به اسرائیل برای توقف اقداماتش علیه لبنان فشار آورد.

از سوی دیگر "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس هم گفت : انگلیس از حاکمیت و ثبات لبنان حمایت می کند و اجرای کامل قطعنامه 1701 و انجام تعهدات لبنان در قبال دادگاه بین المللی را ضروری می داند.

وی افزود: لبنان نقش زیادی در بهار عربی در آینده ایفا خواهد کرد و به کل جهان تجربیات دموکراتیک خود را ارائه می کند.

کامرون احیای روند به بن بست رسیده سازش در منطقه خاورمیانه را ضروری دانست.

کد مطلب 1455488

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