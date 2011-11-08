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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۴۲

شهرآبادی:

بورس تهران یکی از بورسهای موفق جهان است

بورس تهران یکی از بورسهای موفق جهان است

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بورس اوراق بهادار تهران گفت: به دلیل بازدهی و پتانسیل بالا، بورس اوراق بهادار تهران از بورس های موفق دنیا به شمار می رود و بسیاری از کشورها تمایل دارند در آن سرمایه گذاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل شهرآبادی عصر سه شنبه در نشستی در جمع دانشجویان با موضوع بررسی جایگاه و تعاملات بورس اوراق بهادار تهران در عرصه بین المللی در سالن آمفی تئاتر علامه رفیعی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اظهارداشت: با توجه به بحران های اقتصادی اخیر، بورس تهران یکی از موفق ترین بورس های جهان بوده است.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بورس اوراق بهادار تهران افزود: از نظر بزرگی بورس های دنیا در حال حاضر بورس تهران در رتبه 36 قرار دارد و در منطقه خاور میانه پس از بورس های ریاض، قاهره، استانبول در رتبه چهارم جای دارد.

وی سپس به پیدایش و تحولات بازارهای سرمایه دنیا و تعامل بین المللی بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد و گفت: بورس تهران با عضویت در کنوانسیون های بین المللی و فدراسیون جهانی بورس WFE و امضای تفاهم نامه های مختلف درصدد ارتباط با دنیاست.

این کارشناس بورس تصریح کرد: بورس های اوراق بهادار، بازارهای متمرکزی هستند که در آن ها ناشران اوراق، به تامین سرمایه پرداخته و فعالان خرید و فروش می کنند و اصولاً هر بورس باید عناصری همچون امکان ایجاد ارتباط بین خریداران و فروشندگان، دسترسی به اطلاعات قبل و بعد از معامله و ساده سازی انتشار گسترده آن ها برای همه، وضع قوانین اجرایی برای حمایت منطقی از سرمایه گذاران و پوشش ریسک را داشته باشد.
 
شهرآبادی در خصوص تاریخچه پیدایش و تکامل بورس در دنیا و ایران و تحولات تازه در بازار سرمایه دنیا هم مطالبی بیان کرد.

این مراسم با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

کد مطلب 1455489

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