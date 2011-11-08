توصیف لاریجانی از اشتهای بالای حاجی بابایی برای دریافت اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه یاد یار مهربان عصر امروز در محل دائمی نمایشگاههای شهرداری تهران (بوستان گفتگو) برگزار شد با حواشی جالبی همراهی بود.

* این برنامه همچون دیگر برنامه های مرسوم در کشور با تاخیر برگزار شد. همچنین بی نظمی و ناهماهنگی روز افتتاحیه از همان دقایق آغازین مراسم مشهود بود.

* حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش که پیش از لاریجانی رئیس مجلس در نمایشگاه حضور یافت چند دقیقه ای در حلقه خبرنگاران قرار گرفت و تا رسیدن رئیس مجلس به نمایشگاه همچنان در حال مصاحبه بود.

* لاریجانی چهارمین سخنران مراسم افتتاحیه بود علیرغم اینکه همه سخنرانان در آغاز سخن یادآور می شدند که به وقت اذان مغرب نزدیک است و به دلیل کمبود وقت باید کوتاه صحبت کنند اما مدت سخنرانی آنان به قدری طول می کشید که کار به ارائه یادداشت و یادآوری زمان می انجامید. البته انصافا لاریجانی در این مراسم نسبت به دیگر مراسم هایی که در آن حضور می یابد کوتاه سخنرانی کرد.

* محمد باقر قالیباف شهردار تهران به همراه کاظم جلالی نماینده شاهرود و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وسط جلسه وارد سالن شدند.

* حاجی بابایی در سخنرانی خود گفت: برای رسیدگی به امور مربوط به مدارس و موضوع کتابخوانی نیازمند اعتبارات هستند و هر مقدار اعتبار داده شود وزارت آموزش و پرورش آن را به مصرف می رساند. لاریجانی در زمان سخنرانی خود در واکنش به این خواسته حاج بابایی به شوخی گفت فکر نمی کردم حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش اینقدر خوش اشتها هستند که می گوید هر چقدر پول بدهید مصرف می کنیم. این تخصص بالایی است که چنین اقدامی را پیگیری خواهند کرد!

* دری معاون فرهنگی وزارت ارشاد نیز در سخنرانی خود به لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد داد در جلسات علنی مجلس 15 دقیقه برای کتابخوانی وقت صرف شود او معتقد بود این اقدام تبلیغی برای کتابخوانی در جامعه است. رئیس مجلس در واکنش به این پیشنهاد نیز گفت: به شرط اینکه ناشران کتابی در عقلانیت دیوانی بنویسند آن وقت ما هر روز قسمتی از آن را می خوانیم.

* لاریجانی در این سخنرانی در شخصیت پروری کتابخوانی تاکید کرد و گفت: نوع مجادلات شخصیت های فرهیخته همراه با بی ادبی نیست و از سنخ دیگری است. لاریجانی مثالی زد و گفت یک ورزشکار اگر اهل کتاب باشد ممکن است خطا کند اما نوع اشتباه او از کسی که اهل ادب نیست متفاوت است.

* رئیس مجلس که گویا در سخنرانی های خود نمی تواند از عرصه سیاست دور شود در خصوص فرهیختگی شخصیت ها مثالی از سیاستمداران زد و یادآور شد که در سیاست گاهی در کشور دچار لات بازی سیاسی می شویم.

* لاریجانی در این مراسم ضمن تشکر از شهردار تهران و وزیر آموزش و پرورش برای برپایی نمایشگاه یاد یار مهربان گفت: شهردار و وزیر افرادی هستند که اهمیت موضوع کتابخوانی را کاملا دریافته اند به طوری که امروز از زبان وزیر دریافت می کنیم که با حرص علاقه مند است کتابخانه ها را در مدارس برپا کند.

* مهمترین نکته سخنان لاریجانی در سخنرانی توجه دادن مسئولان به مظلومیت ناشران بود و از مسئولان مربوطه خواست تا به طور جدی ناشران را حمایت کنند. او به مسئولان یادآور شد که قشر ناشر تحمل نابسامانی ها را ندارند!