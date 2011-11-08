شصت و پنجمین پروژه ورزشی خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگارمهر، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح این سالن ورزشی گفت: سالن ورزشی چند منظوره کاریز با مساحت هزار و 250 متر مربع و اعتباری بیش از 300 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی به بهره برداری رسید.

جعفر قدیری بیان اینکه روز به روز بر تعداد ورزشکاران و بالاخص قهرمانان استان افزایش پیدا می کند، بیان کرد: به رغم تمام کاستی ها و محدودیت منابع از ابتدای امسال تاکنون 320 میلیون تومان به هیئت های ورزشی استان کمک شده است.

وی به توسعه ورزش در ابعاد همگانی و قهرمانی اشاره کرد و ادامه داد: از جمعیت 700 هزار نفری استان باید حداقل 10 درصد آنان به طور اعم به ورزش همگانی و به طور اخص در ورزش قهرمانی فعالیت کنند.

قدیری با اشاره به روند حرکت خوب تشکیلات ورزش استان اظهارکرد: در شش ماهه اول سال جاری پنج ملی پوش و شش دعوت شده به اردوهای تیم ملی در استان داشته ایم.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص افزایش سرانه فضاهای ورزشی استان عنوان کرد: در ابتدای تاسیس استان سرانه فضای ورزشی حدود 25 سانتیمتر بود که با برنامه ریزی های انجام شده این میزان با بهره برداری از پروژه های ورزشی در دست اجرا به 107 سانتی متر افزایش خواهد یافت.

قدیری از برگزاری همایش پیاده روی یکصد نفری همزمان با جمعه 20 آبان ماه در استان خبر داد و بیان کرد: این همایش از مسیر میدان امام خمینی بیرجند به سمت پارک توحید است و به صورت زنده از شبکه سه سیما نیز پخش خواهد شد.