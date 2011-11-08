تحول اساسی شهر قزوین با حضور سرمایه گذاران محقق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی عصر سه شنبه در دومین جلسه از سری جدید کارگروه "قزوین+20 " گفت: استفاده از دیدگاههای اعضاء کار گروه در تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت، بودجه سال آینده شهرداری و موضوعات کلان و اساسی شهر ضروری است.

وی افزود: کار گروه" قزوین+20 "در فصل جدید کاری خود می ‌تواند جنبه حمایتی برای شهردار و شهرداری داشته باشد و با توجه اینکه شهر قزوین در مرحله تحول قرار دارد و در چنین موقعیتی پروژه‌ها و اقدامات با سرعت دلخواه پیش نمی ‌روند، وظیفه هماهنگی و جلب همکاری میان دستگاه‌های اجرایی را به بهترین شکل انجام دهد.

نصرتی یادآورشد: وجود ساختار نامناسب و ناهماهنگ در هر اقدامی انرژی بسیار زیادی را از مجموعه می‌ گیرد که در چنین وضعیتی توقف شهردار و یا درگیر شدن وی به حواشی توقف فعالیتهای اجرایی را بدنبال دارد.

وی تصریح کرد: فضا نباید به گونه‌ای باشد که شهردار به حاشیه‌ها مشغول شود و برای اجرای هر نوع اقدام بزرگ و کوچکی، پاسخگوی گروههای رسمی و غیر رسمی شود زیرا این موقعیت، توان و انرژی شهردار را گرفته و سرعت اجرایی پروژه ها را کم می کند.

شهردار قزوین از اعضای کار گروه قزوین+20 خواست تا در جمع مدیران و شهروندان، پروژه‌ها و اقدامات شهرداری و کار گروه را تشریح و همکاری آنان را جلب کنند تا فضای کار برای اقدامات بزرگتر شهرداری آماده شود.

نصرتی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تحول بدون حضور سرمایه گذار و بخش خصوصی محقق نمی شود یادآورشد: اعضاء کارگروه تجربیات ارزشمندی از شهرهای دیگر دارند که می ‌توانند با ارائه پیشنهاد و راهکار، شهرداری را یاری کنند تا شرایط برای حضور سرمایه گذار آماده شود.

وی آمادگی شهرداری قزوین را برای همکاری با مشاور و کارگزار و ایده پرداز اعلام کرد.

در ادامه این جلسه، در خصوص لزوم توجه کار گروه و شهردار قزوین به امور فرهنگی در اجرای تمامی پروژه‌های اقتصادی، اطلاع رسانی دقیق در مورد اقدامات و برنامه‌های کار گروه، انتشار اهداف، برنامه‌ها و فعالیت های کار گروه قزوین+20 در قالب کتاب برای استفاده علاقه مندان به خصوص دانشجویان، برگزاری جلسات مشترک با دانشجویان و

مهندسان و ائمه جماعات برای دریافت نظر و پیشنهادات متنوع و روان سازی روند سرمایه گذاری بحث و تبادل نظر شد.

در پایان این جلسه، مقرر شد کار گروه‌های مختلفی تشکیل شود و در جلسه آینده هر یک از اعضاء پس از بررسی‌های لازم، علاقه مندی خود را برای شرکت در کار گروهها اعلام کنند.