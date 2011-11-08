جشن فارغ التحصیلی 320 دانشجوی شهرقدس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا ولدآبادی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس عصر سه شنبه ضمن خیرمقدم گویی به حاضران و قدردانی از زحمات بی دریغ خانواده های دانشجویان که در پیشرفت تحصیلی این عزیزان نقش داشته اند، اظهار داشت: ما امروز افتخار می کنیم به اینکه از نظر پذیرش دانشجویان در مقاطع بالاتر جز 10 واحد برتر دانشگاهی هستیم.

وی ادامه داد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که موفقیت هر فردی در گرو حمایت هایی است که از ابعاد مختلف مالی، روحی و عاطفی از وی می شود و این افراد فداکار ممکن است، پدر، مادر، همسر یا افراد دیگری باشند که باید از همه کسانی که در این امر دخیل هستند، تشکر کنیم.

رئیس دانشگاه واحد شهر قدس گفت: دانشجویان نباید به این مرحله دانش بسنده کنند و این نقطه را پایان علم آموزی خود تصور کنند بلکه باید در راه کسب دانش بیشتر و قرار گرفتن در سطوح بالاتری بیندیشند و در همین راستا دانشگاه علوم و تحقیقات شهر قدس از ترم بهمن ماه سال جاری در هفت رشتته کارشناسی ارشد شروع به فعالیتی می کند.

این مسئول ادامه داد: علاقمندان به ادامه تحصیل می توانند برای ثبت نام اقدام کنند.

در ادامه این مراسم طهمورث آقاجانی، مدیرکل خدمات رفاهی دانشجویی نیز بیان کرد: در هر جایگاهی که قرار بگیرم همچنان معلم هستم به این شغل عشق می ورزم و کار اصلی خود را آموزش به دانشجویان و علاقمندان می دانم شما هم اکنون مانند چشمه ای هستید که از منبع جدا شده و در مسیر پیوستن به اقیانوس بی کران علمی هستید و نباید این مراسم فارغ التحصیلی رابه عنوان اتمام دانشجویی خود قلمداد کنید.

مدیرکل خدمات رفاهی دانشگاه شهر قدس عنوان کرد: دانشجویان این دانشگاه مفتخر به تحصیل در بزرگترین دانشگاهی هستند که در آستانه 30 سالگی تاسیس خود به عنوان برترین و گسترده ترین دانشگاه حضوری جهان انتخاب شده است.

نماینده مردم شهریار، قدس، ملارد در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز خرسندی و خوشحالی به بیان وظایف و نقش دانشگاه ها پرداخت و گفت: امروزه وظیفه ای که دانشگاه هابرعهده دارند بدین شکل تعریف می شودکه باید کشور را به سمت توسعه و پیشرفت های لازم درا کثریت مراحل برساند.

حسین گروسی ادامه داد: در حال حاضر همه مقدمات توسعه و پیشرفت در کشور وجود دارد و ما از هر لحاظ که بخواهیم وارد شویم شرایط برای کار و تولید آماده است و تنها ضعفی که ما در کشور می توانستیم آن را احساس کنیم کمبود نیروهای انسانی تحصیل کرده بود که به یاری خداوند و به همت دانشگاه ها از این لحاظ نیز به طور مطلوبی بی نیاز شده ایم و ما در حوزه خود در این چند سال شاهد بودیم که واحدهای دانشگاهی ما از یک به چهار واحد دانشگاهی ارتقا یافته که نوید خوش برای این شهرستان است.

گروسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در زمینه های مختلف از رشد و ارتقاء قابل قبولی برخوردار بوده که در چندماه گذشته با حضور دکتر جاسبی توانستیم 25 هزار متر از پروژه های این واحد را افتتاح کنیم که یکی از بهترین موفقیتهاست و باز هم جای رشد در این واحد وجود دارد که باید بابکارگیری استادان سعی کنیم به حداکثر ارتقاء و رشد دست پیدا کنیم.