تمام راههای اصلی و فرعی استان اردبیل باز است/ تردد فقط با زنجیر چرخ

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریم هدایتی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید عملیان برف روبی و نمک پاشی در محور نیر - سراب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود بارش سنگین برف توأم با سرما و یخبندان در سراسر نقاط استان با تلاش راهداران تردد روان در اما کند در محورهای ارتباطی اردبیل جریان دارد.

وی با اشاره به مستقر و آمادگی کامل اکیپهای راهداری زمستانی در راه های مواصلاتی استان و گردنه های صعب العبور اضافه کرد: به دلیل بارش شدید برف و کولاک طی دو روز گذشته جاده های اصلی، فرعی و روستایی بارها برفروبی، نمک پاشی و یخ زدایی شده اما این عملیات همچنان ادامه دارد.

مدیرکل راه و ترابری استان ایجاد بستر و شرایط ایمنی برای تردد آسان وسائط نقلیه از گردنه های صعب العبور و محورهای مواصلاتی استان و شهرستانها را مهمترین هدف این دستگاه خدمات رسان برشمرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بارش برف سنگین توأم با کولاک شدید در جاده های استان ادامه دارد، افزود: به همین دلیل سطح جاده ها لغزنده و یخبندان بوده و عبور و مرور فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

هدایتی یادآور شد: در گردنه های صعب العبور و برفگیر از جمله گردنه حیران، صائین، لنگان و خلخال به اسالم به دلیل شدت کولاک و یخبندان و کاهش دید عموم در جاده ها، امکان نمک پاشی در مواقع کولاک میسر نبوده و گذر از این محورها با کندی صورت می گیرد.

وی با هشدار نسبت به تشدید بارندگی و کولاک در نواحی کوهستانی، از رانندگانی که قصد تردد از راه های مواصلاتی این استان را دارند خواست، از سفرهای غیر ضروری با خودروهای شخصی خودداری کرده و در صورت لزوم با رعایت احتیاط و سرعت مطمئنه ضمن همکاری با مأمورین راهداری و پلیس راه حتما وسائط نقلیه خود را به زنجیر چرخ و سایر تجهیزات ایمنی مجهز کنند.

این مسئول در پایان عنوان کرد: رانندگان قبل از حرکت در مسیرهای برفگیر استان با تماس از طریق دو شماره تلفن گویای 141 و 8811425 این اداره کل در هر ساعات شبانه روزی از آخرین وضعیت راه های استان مطلع شوند.