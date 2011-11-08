به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری با اشاره به توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قشرمحروم و مستضعف جامعه گفت: استقبال گروه قابل توجهی از نمایندگان درجهت حمایت از محرومان جامعه به شکل خاص منجر به تشکیل فراکسیون یاوران امداد در مجلس شورای اسلامی شد.

وی در ارتباط با تعامل سازنده‌ میان کمیته امداد و مجلس افزود: نیاز است نمایندگان در تدوین قوانین مراقبت کنند و درعین حال طرح‌هایی برای حمایت از این اقشار داشته باشند و ما نیز بتوانیم پیشنهادهایی را مطرح کنیم که در این صورت تعامل سازنده‌ میان کمیته امداد و مجلس ایجاد می شود.

انواری با بیان اینکه این تعاملات یک سرمایه‌گذاری مضاعف برای استحکام قوانین است،اظهارکرد: معتقدیم که مجموعه قوانینی که در مجلس تدوین می‌شود باید بتواند رابطه سیاست با دیانت را تعریف کند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)سیاست را به عنوان اداره امور مردم با نگاه به محروم‌ترین اقشار و نوعی عبادت معرفی کرد و گفت: دیانت نیز رابطه انسان با خدا را تعریف می‌کند که مجموعا مبنای مردم‌سالاری دینی است که باید در حوزه قانونگذاری استحکام بیشتری پیدا کند.

انواری خاطرنشان کرد: همراهی‌های مجلس در این زمینه خوب است؛ اما تا نقطه مطلوب فاصله داریم، درواقع بسیاری از رویکردهای قوانین بازمانده از گذشته ما و حوادث جدیدی که اتفاق می‌افتد همخوانی زیادی با یکدیگر ندارند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در بحث زنان سرپرست خانوار مقتضیات و شکل‌های جدیدی ایجاد می‌شود و از سوی دیگر طلاق نیز افزایش یافته است که این امر منجر به افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست می شود.

سرپرست کمیته امداد تصریح کرد: ایجاد راهکارهای لازم در حوزه قانونگذاری به منظور کاهش میزان آمار طلاق و سرمایه‌گذاری بر علت‌ها و چگونگی حمایت از زنان سرپرست خانوار از مواردی است که مجلس باید عنایت خاصی به آنها داشته باشد.