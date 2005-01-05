آخرين تحولات انتخاباتي عراق (16)

خبر 91) دو كشور ديگر با راي گيري از مهاجران عراقي موافقت كردند

سازمان بين المللي مهاجرت كه وظيفه ساماندهي و برگزاري انتخابات سراسري عراق در كشورهاي خارجي را برعهده دارد، اعلام كرد: دو توافقنامه جداگانه ميان اين سازمان با امارات عربي متحده و سوريه درباره تدابير مربوط به مشاركت عراقي هاي مقيم اين دو كشور در انتخابات سراسري مجلس ملي عراق به امضا رسيد.

منابع اين هيات ابراز اميدواري كردند كه به زودي توافقنامه مشابهي ميان اين سازمان با تركيه به امضا برسد تا مهاجران عراقي مقيم اين كشور هم بتوانند در تعيين سرنوشت كشور خود شركت كنند.

شايان ذكر است پيش از اين سازمان بين المللي مهاجرت با 11 كشور ايران، اردن، استراليا ،‌كانادا، دانمارك، فرانسه، آلمان، هلند، سوئد، انگليس و آمريكا توافقنامه هاي جداگانه امضا كرد تا عراقي هاي مقيم اين كشورها بتوانند در انتخابات كشورشان مشاركت كنند.



خبر 92) موانع انتخاباتي در عراق به اطلاع بوش رسيد



در يك گفتگوي تلفني كه هنوز جزييات آن فاش نشده است، اياد علاوي نخست وزير دولت موقت عراق از موانع موجود در راه برگزاري به موقع انتخابات، با جرج بوش رييس جمهور آمريكا سخن گفته است.



به نوشته روزنامه نيويورك تايمز، شب گذشته چند ساعت پس از موجي از بمب گذاري ها كه منجر به كشته شدن 20 تن درعراق شد، اياد علاوي نخست وزيرعراق در گفتگويي تلفني با جرج بوش رييس جمهور آمريكا درباره ناآرامي هاي موجود در عراق با وي سخن گفت و اعلام كرد با وجود اينكه فقط 27 روز تا برگزاري انتخابات باقي مانده است، هنوز موانع زيادي براي اين نظر سنجي ملي وجود داشت.

منابع نزديك به اين ارتباطات اعلام كردند عليرغم اينكه وزير دفاع عراق در قاهره به دليل مشاركت بيشتر سني ها خواستار به تعويق افتادن انتخابات شده بود، اما علاوي در گفتگو با بوش هيچ اشاره اي به خواسته آمريكا براي تعويق انتخابات نكرد.

منابع و تحليل گران امريكايي اعلام كردند كه گفتگوي علاوي با بوش نشان دهنده اين موضوع است كه علاوي اگر چه به اين موضوع اشاره نمي كند اما نسبت به برگزاري انتخابات طبق برنامه ريزي صورت گرفته، بسيار نگران است و درصدد است كه زمينه به تعويق انداختن انتخابات را آماده كند.

اما علاوي ظاهرا در گفتگوهاي خود به رييس جمهور آمريكا گفت كه تمايل دارد در صورت وجود شرايط مناسب، انتخابات به



خبر 93) اظهار نظر پاول درباره انتخابات عراق



كالين پاول وزير امور خارجه مستعفي آمريكا با ابراز تاسف نسبت به ترور علي راضي الحيدري استاندار بغداد، يكبارديگر برضرورت برگزاري انتخابات سراسري عراق در موعد مقرر خود يعني 30 ژانويه آتي ( 11 بهمن ماه) تاكيد كرد.



پاول گفت : اين حادثه بارديگرثابت كرد كه تروريستها و قاتلان نمي خواهند انتخابات درعراق برگزارشود و آنها نمي خواهند عراقيها رهبرشان را انتخاب كنند.



خبر 94) بررسي مساله انتخابات در نشست مجلس ملي عراق در اربيل



مجلس ملي موقت عراق در اقدامي كم سابقه يكي از جلسات خود را در شهر اربيل در شمال عراق برگزار كرد و در آن مساله انتخابات را مورد بررسي قرار داد.

در نشست روز گذشته در اربيل تصميم گرفته شد جلسه گسترده پارلمان در بغداد برگزار شود شركت كنندگان در نشست روز دوشنبه كه به رياست فواد معصوم رئيس مجلس موقت برگزار شد درباره بازنگري ابعاد برگزاري انتخابات يا به تعويق انداختن آن به علت نابساماني اوضاع امنيتي در برخي شهرهاي عراق تصميم گيري كردند كه جزئيات بيشتري از آن اعلام نشده است .

در اين نشست غازي الياور و اياد علاوي رئيس جمهور و نخست وزير موقت و نيز هياتي از پارلمان كردستان شركت داشتند.

شايان ذكر است تصميم به تعويق انداختن انتخابات عراق در صلاحيت و حوزه اختيارات هيچ كدام از مجلس ملي موقت يا دولت يا هيات عالي اجرايي انتخابات عراق نيست وتنها ارگاني كه صلاحيت آن را دارد سازمان ملل متحد و شوراي امنيت است.

خبر 95) يك حزب ديگر عراقي خواستار به تعويق افتادن انتخابات شد



جنبش ملي عراق خواستار به تعويق افتادن انتخابات سراسري عراق به بهانه نبود اوضاع مساعد امنيتي شد.

حاتم مخلص دبير كل جنبش ملي عراق از محافل سياسي خواست در زمان انتخابات تجديد نظر كنند تا مشاركت همه عراقي ها در آن تضمين شود و وحدت ملي كشور هم حفظ شود.

اين در حالي است كه حازم شعلان وزير دفاع موقت عراق گفته بود كه انتخابات سراسري اين كشور در صورت موافقت اهل تسنن (اقليت) براي شركت در آن ممكن است به تعويق افتد.



خبر 96) بزرگترين حزب اهل سنت عراق همچنان بر ضرورت تعويق انتخابات تاكيد مي كند .



محسن عبدالحميد رهبر حزب اسلامي عراق به عنوان بزرگترين حزب اهل سنت كه از شركت در انتخابات انصراف داده است بر تغيير ناپذير بودن موضع خود تاكيد كرد.



وي گفته است هرگز از تصميم خود در تحريم انتخابات عقب نشيني نخواهد كرد.



عبدالحميد درباره اينكه چگونه تضمين مي كنيد كه اوضاع امنيتي به فرض مثال در صورت به تعويق افتادن انتخابات تاشش ماه آينده بهبود يابد، گفت : ما معتقديم كه تضمين امنيتي در حال حاضر در عراق صفر است پس اگر تضمين امنيتي در حال حاضر صفر است پس مي توان در شش ماه اين وضعيت را افزايش داد و با گفتگو با جريان هاي مخالف انتخابات مانند هيات علماي مسلمانان اهل سنت و نيروهاي مقاومت شرافتمند نه خرابكاران اين مساله را محقق كرد تضمين برگزاري انتخابات در 5 يا 6 ماه تقريبا صفر است بنابراين آينده نمي تواند بدتر از حال حاضر باشد



وي افزود: به اعتقاد ما دولت مي تواند تا در مدت شش ماه اوضاع امنيتي را بهتر از حال حاضر بهبود بخشد و موضع امنيتي براي نظارت بر انتخابات بهتر از حال حاضر خواهد شد.



عبدالحميد اتهامات شاه اردن و شعلان وديگر مقامات عراقي مبني بر دخالت ايران در انتخابات عراق را به شدت رد كرد وتصريح كرد جمهوري اسلامي ايران همواره در جهت كمك به مردم عراق و برقراري ثبات اين كشور گام برداشته است.



رئيس بزرگترين حزب سني مذهب عراق درباره مرجعيت شيعه اين كشور تصريح كرد مرجعيت شيعه براي همه احزاب و طيف هاي عراقي قابل احترام است و ميان ما و مرجعيت روابط برادرانه حاكم است در عين حال ما به ديدگاه هاي مرجعيت درباره انتخابات احترام مي گذاريم و حتي اگر اختلافاتي در اين زمينه داشته باشيم مرجعيت حق دارد نظرات خود را درباره ملت عراق و آينده اين كشور ابراز كند.



خبر 97) اظهار نظر سه سناتور آمريكايي درباره انتخابات عراق



سه سناتور آمريكايي در اظهار نظري درباره انتخابات عراق ابرازعقيده كردند با وجود مشكلات امنيتي پيش روي برگزاري انتخابات عراق اكثر عراقي ها در آن شركت خواهند كرد.

جوزف ليبرمن سناتوردمكرات آمريكا ابرازعقيده كرد كه بخش گسترده اي از مردم عراق كه دو سوم جمعيت اين كشور شامل شيعيان واكراد را تشكيل مي دهند روز 30 ژانويه (11 بهمن) به پاي صندوق هاي راي خواهند رفت و حتي بخش بزرگي از اهل سنت تمايل دارند در انتخابات شركت كنند .

وي افزود: به تاخير انداختن انتخابات كه برخي رهبران سني مذهب عراق درخواست مي كنند يك اشتباه است.

سناتور ريچارد لوگار رئيس كميته روابط خارجي مجلس سنا هم ديدگاهش همانند سناتور ليبرمن است .اين سناتور جمهوريخواه به تلويزيون فاكس نيوز گفت : اگرهمه اهل سنت هم درانتخابات شركت كنند وضعيت بسيارخوب خواهد شد آنچه باعث خرسندي همه شده است اينكه در تمام عراق درهفته گذشته شمار زيادي از عراقي ها در ليست هاي انتخاباتي ثبت نام كرده اند.

اما كارل لوين سناتور دمكرات اظهار داشت : كشورهاي همسايه عراق مي توانند براي تقويت فرصت هاي موفقيت انتخابات اين كشور سهيم باشند.

خبر 98) تاكيد هيات عالي اجرايي انتخابات بر برگزاري آن در موعد مقرر



هيات عالي اجرايي انتخابات عراق با رد درخواستهاي برخي احزاب سني عراق براي به تعويق انداختن انتخابات تاكيد كرد برخي احزابي كه چنين درخواستي را مطرح مي كنند به خوبي مي دانند كه قانون اساسي موقت عراق كه همين احزاب در تدوين آن نقش داشتند اجازه نداده است انتخابات به تعويق افتد.



به گفته فريد ايار سخنگوي اين هيات هيچ قدرتي حتي آمريكا نمي تواند انتخابات عراق را به تعويق اندازد.



فريد ايار اعلام كرد كه اعضاي اين هيات تحت فشار نظاميان آمريكايي يا دولت موقت و يا احزابي قرار ندارند .



وي درباره اظهارات محسن عبدالحميد كه گفته است كه چهار استان در انتخابات 30 ژانويه شركت نخواهند كرد، گفت : به نظر مي رسد آمار آقاي عبدالحميد با آمار ما تفاوت مي كند ما مي دانيم كه همه عراقي ها در انتخابات شركت خواهند كرد و انگيزه و تمايلي در نزد عراقي ها براي اعمال حق طبيعي درعمليات انتخابات وجوددارد و كوتاهي كردن و اهمال در چنين حقي اشتباه است.



خبر 99) يك ميليون مهاجر عراقي در انتخابات عراق شركت مي كنند

هيات عالي اجرايي انتخابات عراق اعلام كرد كه بر اساس آمارهاي سازمان بين المللي مهاجرت حدود يك ميليون عراقي مي توانند در انتخابات شركت كنند.



سازمان بين المللي مهاجرت كه وظيفه ساماندهي انتخابات عراق را در كشورهاي خارجي برعهده دارد تاكنون توانسته است با 13 كشور ايران، اردن، استراليا ،‌كانادا، دانمارك، فرانسه، آلمان، هلند، سوئد، انگليس و آمريكا، امارات، سوريه توافقنامه هاي جداگانه امضا كرد تا عراقي هاي مقيم اين كشورها بتوانند در انتخابات كشورشان مشاركت كنند.

بر اساس آمارها حدود سه ميليون عراقي در كشورهاي جهان زندگي مي كنند كه 40 درصد از آنها واجد شرايط راي دادن در انتخابات سراسري 30 ژانويه (11 بهمن) عراق هستند