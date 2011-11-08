به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله گروهی فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور در بخش مردان از فردا وارد هفته دوم می شود و طی آن تیم والیبال هلال احمر نماینده قم در دومین مسابقه خود در خانه به میدان می رود.

در این دیدار که یکی از هفت مسابقه همزمان در هفته دوم رقابت های لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور محسوب می‌شود، تیم های والیبال مردان هلال احمر قم و هیئت شیروان در دیداری حساس برابر یکدیگر صف آرایی می کنند.



مردان والیبالیست هلال احمر قم در حالی در این مسابقه حساس خانگی از ساعت 17 عصر چهارشنبه هجدهم آبان ماه به مصاف هیئت شیروان می روند که که نماینده قم در گام نخست در دیداری خارج از خانه مقابل تیم والیبال گل گهر سیرجان تن به شکست سه بر صفر داد.



این مسابقه در حالی عصر فردا به میزبانی هلال احمر قم برگزار می شود که امسال رقابت های والیبال لیگ دسته اول مردان باشگاه های کشور از یازدهم آبان تا بیست و هفتم اسفند ماه با شرکت 14 تیم در دو گروه مقدماتی برگزارمی شود.



در این مسابقات تیم ها در دو گروه به صورت رفت و برگشت به رقابت می پردازند و در پایان، چهار تیم برتر هر گروه برای تعیین مقام های اول تا هشتم در مرحله پلی آف به صورت دو برد از سه بازی، به صورت ضربدری (اول با چهارم - دوم با سوم) با یکدیگر پیکار می کنند.



بر اساس قرعه کشی صورت گرفته در فدراسیون والیبال کشورمان، در گروه نخست مرحله مقدماتی مسابقات این فصل لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور، تیم های والیبال صنعت گاز سرخس، شهرک های صنعتی، خراسان شمالی، عصر چوب زنجان، بازرگانی جواهری گنبد، کاله جوان، جیحون اگزوز آق قلا و وحدت ساری به مصاف یکدیگر می روند.



همچنین در گروه دوم از مرحله مقدماتی پیکارهای فصل جدید لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه های کشور تیم های والیبال مردان شفق اردکان، گل گهر سیرجان، راه و ترابری اصفهان، شهرداری زاهدان، هلال احمرقم، هیئت تهران و هیئت شیروان با یکدیگر مسابقه می دهند.



بر اساس قوانین جدید فدراسیون والیبال طریقه امتیاز دهی در جدول رده بندی به این شکل است که در مسابقه سه بر صفر، سه امتیاز به تیم برنده می‌رسد ولی تیم بازنده امتیازی نمی‌گیرد، در مسابقه مسابقه سه بر یک، سه امتیاز به تیم برنده می رسد و تیم بازنده امتیازی نمی گیرد اما در مسابقه سه بر دو، تیم برنده دو امتیاز می گیرد و تیم بازنده صاحب یک امتیاز می شود.



همچنین تیم ها ابتدا بر اساس امتیاز، سپس بر اساس معدل ست (ست برده بر باخته) و در آخر بر اساس معدل پوئن ( پوئن برده بر باخته) در جدول رده بندی قرار خواهند گرفت و در صورت تساوی بازی های مستقیم مورد نظر قرار می گیرند.