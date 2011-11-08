مشتاقانه در انتظار سفر احمدی نژاد به ارمنستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه کشورمان در سفر رسمی به ارمنستان بعداز ظهر سه شنبه با سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان دیدار کرد .



صالحی در این دیدار ضمن ابلاغ سلام رئیس جمهور کشورمان به رئیس جمهور ارمنستان گزارشی از دیدارهای انجام شده با وزرای خارجه ، انرژی و رئیس مجلس ملی ارمنستان را ارائه کرد .



وی ضمن تاکید بر سفرهای متقابل و اشاره به سفر رئیس جمهور ارمنستان در نوروز گذشته به تهران اظهار داشت : سفرهای مقامات دو کشور و رایزنی های سیاسی انجام شده باعث تحکیم هر چه بیشتر روابط شده است .



وی اعتماد و اطمینان دو کشور به یکدیگر را زیر بنای گسترش همکاری های دو کشور دانست و اظهار امیدواری کرد که اجرای پروژه های جدید پیوندهای دو کشور را تعمیق بیشتری بخشد.



صالحی همچنین در این دیدار دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه ای و بین المللی به ویژه تحولات کشورهای خاورمیانه عربی و شمال آفریقا و دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران را برای طرف ارمنی تشریح کرد .



رئیس جمهور ارمنستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور به رغم بحران اقتصادی جهانی اظهار داشت : مشتاقانه در انتظار سفر دکتر احمدی نژاد به ارمنستان هستیم .



سرکیسیان با تشریح جزئیات پروژه های دو کشور در حوزه های انرژی ، حمل و نقل ، خطوط انتقال برق ، فرآورده های نفتی و سد برق آبی خواهان نهایی سازی این پروژه ها از سوی دو کشور شد .



وی همچنین با ابراز خرسندی از افزایش تعداد گردشگران بین دو کشور بر ضرورت ایجاد تسهیلات بیشتری برای رفت و آمد گردشگران تاکید کرد .