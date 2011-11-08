92 درصد دانشجویان نخبه از رشته های المپیاد ورزشی رضایت دارند

به گزاری خبرنگار مهر، مهری رحمانی عصر سه شنبه در حاشیه این مسابقات در گرگان افزود: این المپیاد در سه رشته کفش جمعی، چرخ تانک و فریز بی انجام می شود.

وی با بیان اینکه با بررسی و آسیب شناسی توسعه فرهنگ ورزشهای همگانی جلسات متعددی را برگزار کرده ایم افزود: در این جلسات به این نتیجه رسیده ایم که توسعه ورزش از مسئولان باید صورت پذیرد.

وی با اشاره به ضرورت برگزاری این المپیاد گفت: برای توسعه فرهنگ ورزش باید از قشر تاثیرگذار جامعه کمک گرفت.



وی با اشاره به اینکه دانشجویان شرکت کننده در این دوره از مسابقات از پیشتازان علمی کشور هستند تصریح کرد: اغلب این دانشجویان در رده مدیران، فعالان کشور و یا افراد تاثیرگذار در جامعه خود خواهند بود، به همین دلیل برای قشر نخبه این برنامه ریزی صورت پذیرفته تا آنها با ورزش آشنا و موجبات شادابی و نشاط آنها فراهم شود.

رحمانی اذعان داشت: برای اینکه این برنامه ها رضایت دانشجویان را فراهم آورد هرساله رشته ورزشی ، کادر اجرائی و مسئولان برگزار کننده المپیاد نخبگان رصد می شود تا نواقص و موانع رفع شود.



ناظر دومین المپیاد فرهنگی- ورزشی نخبگان ابراز امیدواری کرد با توجه به سابقه میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در بخش پسران مطمئنا با تلاش کادر اجرائی میزبان شایسته ای نیز در بخش دختران خواهد بود.



رحمانی عنوان کرد: برای اینکه قشر دانشجوی کشور را با ورزش عجین سازیم علاوه بر این المپیاد در تابستان امسال دو المپیاد همگانی دانشجویی را اجرا کرده ایم و همچنین اتاق فکری نیز در این خصوص تشکیل شده تا پیشی بینی های لازم برای این دانشجویان از ورزش صورت پذیرد.