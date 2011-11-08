به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاههای کشور گفت: هواپیمای نخستین گروه از حجاج ایرانی حدود ساعت 20 پنجشنبه 19 آبان در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین خواهد نشست.

منوچهر سپاسی افزود: این گروه شامل بیش از 400 تن از حجاج ایرانی است که با یک فروند هواپیمای بویینگ 747 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر به میهن باز می گردد.



وی گفت: به منظور سهولت در رفت و آمد مسافران، پلیس راهور از پنجشنبه همزمان با بازگشت نخستین گروه از حجاج به میهن تمهیدات خاصی را در اطراف فرودگاه مهرآباد اعمال خواهد کرد.



سپاسی افزود: شرکتهای هواپیمایی ایران ایر و ماهان عملیات بازگشت حجاج از جده و مدینه را تا یکشنبه سیزدهم آذر ادامه خواهند داد.



وی خاطرنشان کرد: امسال حدود 97 هزار مسافر ایرانی با 274 پرواز از 17 فرودگاه به حج تمتع مشرف شدند که فرودگاه مهرآباد با 86 پرواز و 34500 زائر بیشترین و فرودگاه بندرعباس با 2 پرواز و 691 زائر کمترین پرواز و زائر را داشته است.



سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاههای کشور افزود: این پروازها شانزدهم مهرماه برابر با 10 ذی القعده از فرودگاههای مهرآباد تهران، اصفهان، کرمانشاه، اردبیل، گرگان، شیراز، ساری، بندرعباس، ارومیه، شیراز، مشهد، اهواز، بوشهر، زاهدان، رشت، کرمان و یزد آغاز شد و تا دهم آبان ادامه یافت.