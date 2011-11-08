بازدید دانشجویان دختر نخبه کشور از 5 جاذبه تاریخی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، این دانشجویان برای شرکت کردن در دومین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشجویان دختر نخبه علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم امروز وارد گلستان شدند.

این دانشجویان عصر سه شنبه از کاخ موزه، موزه تندیس مشاهیر و اندیشمندان، زورخانه پوریایی ولی، بافت قدیم گرگان و امامزاده نور دیدن کردند.



این دیدار به منظور آشنایی نخبگان علمی کشور با فرهنگ و تمدن این شهر برگزار شد تا آینده سازان ایران اسلامی با این فرهنگ انس گیرند.

43 تیم از سراسر کشور در المپیاد ورزشی نخبگان ویژه دختران در گرگان شرکت دارند.

گلستان 1500 جاذبه تاریخی و طبیعی دارد.