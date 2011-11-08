پاسخ ایران به برخورد خصمانه آمریکا پشیمان کننده خواهد بود/ برای اوباما متاسفم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد ظهر امروز در مراسم آغاز طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم دانش آموزان و فرهنگیان (نور) اقدام طاغوتیان برای غارت منابع جهان و تحقیر ملت ها مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: آنها با تحمیل فقر و بی سوادی به مردم جهان اجازه دستیابی به حقیقت و شکوفایی استعدادهای انسانی را ندادند.

رییس جمهور با هشدار به سیاست های غلط و خصمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، افزود: امروز سران دولت آمریکا قلب و فکر خود را بر روی حقیقت بسته اند و سعادت خود را در نابودی، فقر و تحقیر دیگران می دانند، در واقع منافع خود را در بدبخت کردن سایر ملت ها می دانند.

احمدی نژاد تاکید کرد: دولتی که با گستاخی و پرویی 5 هزار بمب اتم دارد جمهوری اسلامی ایران را متهم به داشتن بمب اتمی می کند از این رو دولت آمریکا اگر بخواهد در مقابل ملت ایران به رفتارهای غلط و خصمانه خود ادامه دهد باید بداند که پاسخ ملت ایران پشیمان کننده خواهد بود.

وی در ادامه به بودجه اختصاص یافته شده از سوی رییس جمهور آمریکا برای بهسازی بمب های اتم این کشور اشاره کرد و گفت: بودجه تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران 250 میلیون دلار است، در حالیکه رییس جمهور آمریکا 81 میلیارد دلار علاوه بر بودجه سالانه برای بهسازی بمب های اتم اختصاص داده است حال ایران خطرناک است یا کسانی که بمب اتم می سازند و انبار می کنند؟

احمدی نژاد در ادامه با انتقاد از عملکرد ضعیف و غیر واقعی آژانس بین المللی انژی اتمی، اظهار داشت: برخی کشور ها سازمانی به نام آژانس بین المللی انرژی اتمی درست کردند تا بتواننداز طریق آن جهان را اداره کنند،‌ اگر آژانس به دنبال حقیقت است چرا هیچ گزارشی از بمب های اتمی آمریکا که در هزار پایگاه نظامی مخفی شده است را منتشر نکرده است.

رییس جمهور افزود: متاسفانه امروز فردی را در راس آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده اند که اختیاری ندارد و با زیر پا گذاشتن قوانین آژانس، سخنان آمریکا را تکرار می کند.

احمدی نژاد با اشاره به واهی بودن ادعاهای آمریکا مبنی برایجاد تغییر در نظام سیاسی این کشور ، اظهار داشت: تاریخ نشان داده هر اقدامی علیه ملت ایران پشیمان کننده بوده است از سوی دیگر برای آقای اوباما متاسفم زیرا کاری کرده است که مردم دنیا امروز از کلمه "رییس جمهور آمریکا" متنفر شده اند.

رییس جمهور افزود: آمریکا تصور می کند می تواند به ملت ایران فشار آورد در حالی که سخت در اشتباه است به طوریکه می توان گفت وضعیت فعلی آنها به دلیل فشار به ملت ایران بوده است.

وی خطاب به سران دولت آمریکا گفت: به شما نصیحت می کنم دست از این اقدامات علیه ایران بردارید. ملت ایران هیچ تهمتی را نمی پذیرد و تجربه نشان داده اگر به ملت ایران احترام بگذارید ممکن است رفتارهای گذشته را ببخشند.

رئیس جمهور همچنین دولت آمریکا را عامل ایجاد بحران اقتصادی در جهان عنوان کرد و گفت: اقلیتی به نام مردم آمریکا ثروت این کشور و دنیا را غارت می کنند، اما باید بدانند که دیگر دوره آنها به پایان رسیده است و ملت های جهان بیدار شده و در مقابل آنها ایستاده اند.

احمدی نژاد با بیان اینکه نام ایران امروز در قلب تک تک انسان های آزادیخواه و عدالت طلب دنیا جای گرفته است، اظهار داشت: به آمریکایی ها نصیحت می کنم؛ از این کارهای خود دست بردارند و خجالت بکشند زیرا ملت ایران یک قدم از اهداف خود عقب نشینی نمی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عوامل ارتقاء انسان به عالم برتر و نزدیکی به خداوند گفت: حیات انسان، داشتن برنامه عمل و شناخت خداوند است زیرا این عوامل است که موجب انتقال انسان به عالم برتر می شود و قرآن عامل دستیابی به همه شناخت ها، علوم و برنامه هاست.

رئیس جمهور با بیان اینکه امامان معصوم و امام عصر(عج) قرآن را به صورت کامل درک کرده اند، گفت: امام عصر(عج) عینیت قرآن و ناطق قرآن است به طوریکه خواندن قرآن بدون اعتقاد به امام عصر(عج) ضلالت است.

احمدی نژاد با تاکید بر جذابیت و با نشاط بودن برنامه های قرآنی، تصریح کرد: باید به جایی برسیم که تمام معلمین ، مدیران و کارکنان آموزش و پرورش مربی قرآنی شوند.رییس جمهور افزود: باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که دانش آموزان در دوره تحصیلی به رده ای از حفظ، فهم و عمل به قرآن دست یابند