افزایش حجم ذخایر آبی مازندران تا دو میلیارد مترمکعب

رمضان طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حجم ذخیره آب سدها و آب بندانها در استان ۸۰۰ میلیون مترمکعب بوده که در نظر داریم این رقم در پایان برنامه پنجم به دو میلیارد مترمکعب برسد.

وی از سه سد هراز، گلورد و چالوس به عنوان طرحهای مهم توسعه منابع آب در مازندران یاد کرد و افزود: این طرحها از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده و امیدواریم در سال ۹۱ به بعد وارد مدار بهره برداری شوند.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به اهمیت منابع آب زیرزمینی، سهم آب زیرزمینی در تامین آب استان را حدود یک سوم اعلام کرد و گفت: تلاش زیادی جهت حفاظت از این منابع از لحاظ کمی و کیفی در سالهای اخیر شده است.

طهماسبی گفت: ین شرکت علاوه بر ساماندهی شرکتهای حفاری و صدور پروانه برای آنها از بهره برداری ۴۰۰ حلقه چاه غیر مجاز جلوگیری کرد.

وی با اشاره به نقش هزار و 800 سردهنه زراعی استان در تامین آب زراعی بر مدرن کردن این سردهنه ها و نصب تجهیزات اندازه گیری آب بر روی آنها کرد.