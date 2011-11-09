بارشهای فارس مطلوب نیست/ مردم آموزشهای خشکسالی را فرابگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، استان فارس از جمله استانهای کشور است که طی مدت اخیر با توجه به خشکسالی خسارات جبران ناپذیری دید به گونه ای که تالابهای فارس یکی پس از دیگری خشک شدند.

درختان انجیر نیز در قطب انجیرستانهای جهان درپی وقوع خشکسالی خشک شدند اما انتظار می رفت که بارشهای امسال تا حدودی مرهمی برای التیام اثرات زیان بخش ناشی از خشکسالی باشد که گویا اینگونه نیست.

رئیس مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارندگیهای امسال در استان فارس مناسب نیست، گفت: بر اساس پیش بینیها بارندگیهای مناسبی در استان نخواهیم داشت اما توزیع بارشها نسبت به سال گذشته بهتر است.

محمدجعفر ناظم السادات با اشاره به اینکه وضعیت منابع آبی در سال جاری بهتر خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه از شدت لانینیا کاسته شده همانگونه که انتظار می رفت بارندگی در غرب کشور، شمال تهران و حاشیه البرز افزایش یافته اما برای جنوب کشور اینگونه نبوده است.

وی ادامه داد: انتظار می رود که در دو ماه آینده تا دهم دی ماه بارندگی پاییزه در مناطق جنوبی را تا نزدیکی نرمال دریافت کنیم و به آن میزان مورد نظر دست یابیم.

رئیس مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز گفت: در فصل زمستان بارش در استان فارس و مناطق جنوبی نرمال و یا زیر نرمال است اما به نظر می رسد که توزیع بارش مناسب باشد و در فصل زمستان و بهار بارندگی داشته باشیم.

ناظم السادات در بخش دیگری از سخنان خود به مردم توصیه کرد: با توجه به کاهش بارندگی منابع آبی چندان فراوان نخواهد بود از این رو باید میزان سطح زیر کشت را کاهش داد همچنین در شهرها و مناطق شهری باید در استفاده از آب صرفه جویی شود.

وی ادامه داد: علاوه براین مردم باید راه های سازگاری با خشکسالی را آموزش دیده و با آن آشنا شوند و همچنین در مناطق شهری و روستایی در هنگام بارش باران از هدر رفت آب جلوگیری شود.

رئیس مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه باید از بهره برداری بی رویه آب جلوگیری کرد، بیان کرد: با توجه به کاهش سطح آب زیرزمینی در مناطق جنوبی کشور خطر تبدیل دشتهای آباد به مناطق خشک و کویری وجود دارد از این رو نیاز به مدیریت کارآزموده در این بخش وجود دارد.

ناظم السادات تاکید کرد: چنانچه به عواقب بهره برداری از آبهای زیرزمینی نیندیشیم در سالهای آینده بسیاری از آبادیها به ویرانه تبدیل خواهد شد و روستائیان چاره ای جز مهاجرت به شهرها نخواهند داشت.