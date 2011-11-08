پرونده تخلف گرانفروشی 183 میلیون ریالی در قزوین تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر کبیری با اشاره به تشکیل پرونده تخلف گرانفروشی چند واحد تولید کننده تخم مرغ در استان اظهارداشت: با توجه به افزایش قیمت غیرقانونی برخی از کالاها توسط واحدهای تولید و توزیع کننده تخم مرغ در استان بازرسان سازمان بازرگانی چند واحد مرغداری را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی از چند واحد مرغداری تولید کننده تخم مرغ در استان، شش واحد تولید کننده تخم مرغ به دلیل گرانفروشی، عدم صدور فاکتور و امتناع از عرضه متخلف شناخته شدند که با تشکیل پرونده تخلف به ارزش 183 میلیون و 600 هزار ریال، موارد برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.



کبیری با بیان اینکه سقف قیمت خرده فروشی هرکیلو تخم مرغ برای مصرف کنندگان ۲۷۵۰ تومان تعیین شده است، گفت: قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ تحویل در محل مرغداری ها ۲۳۵۰ تومان و سقف قیمت عمده فروشی تخم مرغ به واحدهای توزیعی و مغازه داران به ازای هرکیلوگرم۲۵۰۰ تومان است.

این مسئول از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی موارد را با واحد بازرسی سازمان بازرگانی استان در میان بگذارند.