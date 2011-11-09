گرگانیها از مشکلات می گویند/ ترافیک و سد معبر در صدر مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان گرگانی با اشاره به مشکلات و نابسامانی سیما و مبلمان شهری توجه ویژه مسئولان استان و شهرستان را برای رفع مسائل ضروری دانستند.

یکی از شهروندان گرگانی در خصوص مشکلات شهری گرگان گفت: در شهر گرگان هیچ اداره و مدیری خود را مسئول نمی داند و هر نهادی که در نقطه ای از شهر کنده کاری می کند نظارت بر کارش نیست که آیا محل کنده کاری ترمیم می شود یا نه و یا اینکه آیا ترمیم اصولی می شود یا نه؟

سید حامد اخوان افزود: از 1100 کارمند شهرداری کسی ناظر بر کار پیمانکاران نیست و در بخش راهنمایی و رانندگی و دیگر مسائل مهم شهری آن کسانی که کادر اداری و بلد کار هستند در ادارات نشسته اند.

وی عنوان کرد: مثلا در راهنمایی رانندگی فقط سربازان وظیفه که نسبت به قانون نیز آگاه نیستند و تجربه ای نیز ندارند در خیابانها ناظر بر بحث ترافیکی هستند.

جولان دستفروشان در خیابانهای گرگان

این استاد دانشگاه افزود: کسی در این اوضاع احساس مسئولیت نمی کند و این روزها در اکثر خیابانهای گرگان دستفروشان زیادی دیده می شوند که بدون مزاحمت به کسب و کار مشغول و ضایع کننده حق مغازه دارانی هستند که به شهرداری که رعایت قانون را در این موارد نمی کند عوارض می دهند.

اخوان اضافه کرد: سد معبر توسط مغازه داران نیز در خیابانها و پیاده روها از مشکلاتی است که به راحتی در برخی خیابانها و بدون نظارت انجام می شود و در این میان این مردم هستند که حقشان ضایع می شود واز رفاه شهری تنها رویایی در سر دارند.



ترافیک مشکل روزمره گرگان



یکی دیگر از شهروندان گرگانی در همین زمینه گفت: ترافیک گرگان به مشکل روزمره ای تبدیل شده که هر از گاهی مسئولان شهری برای رهایی کوتاه مدت از آن نسخه ای می پیچیند و به شهروندان اطمینان خاطر می دهند که وضعیت ترافیک بهبود خواهد یافت اما کماکان این وضعیت اسفبار خصوصاً در ساعات اوج ترافیک به قوت خود در خیابان هایی چون ولیعصر، چهارراه و شهید بهشتی باقی است.

مریم محسنی افزود: وجود مراکز ترافیک زا در مرکز شهر از جمله برخی ادارات، بیمارستان ها و مدارس بر افزایش ترافیک شهر گرگان افزوده است و در این بین کافی نبودن ناوگان حمل و نقل عمومی و برخورد غیر قاطع با متخلفان راهنمایی رانندگی موجب شده است ترافیک از معضلات اصلی شهر گرگان شده است که برای رفع آن اقدامی در خور انجام نشده است.



کنده کاریها معضل دیگر گرگان

وی ادامه داد: کنده کاری های سازمان های مختلف و دوباره کاری هایی که بلافاصله در همان مکان در خصوص پروژه ها انجام می شود و ناهماهنگی ادارات مختلف در این بین از دیگر مشکلات اضافه شدن ترافیک و به هم خوردن توازن شهر گرگان شده است که به چهره این شهر رنگ نازیبایی را داده است.

یک دانشجوی گلستانی در این زمینه بیان داشت: گرگان شهر مهاجر پذیری است و این مسئله تبعاتی نیز دارد که از جمله آن بالا رفتن آمار بیکاری است.



محمد احمدی گفت: خودروهای زیادی در سطح خیابان های گرگان به امر مسافر کشی مشغول هستند که بسیاری از آنها پلاک گرگان ندارند و شاید مجوزی هم در این زمینه نداشته باشند اما نظارتی در این زمینه نیست، همانگونه که نظارتی در زمینه مهاجر پذیری این شهر نیست.



وی در ادامه با اشاره به اینکه متکدیان زیادی نیز در سطح این شهر دیده می شود که کم کم پدیده ای عادی برای شهروندان شده است افزود: عدم رعایت قانون در این شهرکه قدمت بسیار نیز دارد تبدیل به بارزترین نمود گرگان شده است که بسیار آزار دهنده است.

یک بانوی گرگانی نیز از وضعیت غیراستاندارد وسایل بازی پارکهای شهری انتقاد کرد و گفت: بسیاری از وسایل بازی مانند چرخ فلک، تاب و .. موجود در پارکهای گرگان غیراستاندارد است.

وی بیان داشت:همچنین پارک ویژه بانوان در شهر گرگان وجود ندارد و نیاز است متولیان امر در این زمینه برنامه ریزی داشته باشند.

عبدالرضا چراغعلی عضو شورای شهر گرگان نیز با انتقاد از روند تبلیغات محیطی سطح شهر افزود: بسیاری از بنرهایی که در مناسبت های گوناگون در نقاط مختلف شهری نصب می شود، غیر قانونی و مورد اعتراض شورا، شهرداری و فرمانداری است.

وی اظهار داشت: بررسی هایی که با موضوع اثرات تبلیغات شهری بر شهروندان انجام شده است، نشان می دهد اثر گذاری این بنرها روی جامعه و محیط کمتر از 5 درصد است.

وی با تاکید بر اینکه تعداد زیاد بنرهایی که در طرح و رنگ های مختلف و در مناسبت های ملی و مذهبی در سطح شهر نصب می شود اثر گذاری مطلوب این نوع تبلیغات محیطی را خنثی می کند، اظهار داشت: استفاده بی رویه ادارات و دستگاه های اجرایی از این شیوه تبلیغاتی سرمایه ملی و منابع عمومی کشور را به هدر می دهد.

قول شهردار برای رفع مشکلات شهری گرگان



شهردار گرگان نیز با اشاره به مشکلات ترافیکی شهر گرگان گفت: برای رفع این مشکلات روگذر میدان شهید قندهاری که اولین روگذر گرگان است تا دهه فجر آینده آماده افتتاح است.