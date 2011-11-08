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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۱۷

ادامه درگیریها میان ارتش ترکیه و پ.ک.ک/ 2 نفر زخمی شدند

ادامه درگیریها میان ارتش ترکیه و پ.ک.ک/ 2 نفر زخمی شدند

رسانه های ترکیه از ادامه درگیریها میان سربازان و اعضای حزب کارگران کردستان در جنوب شرق ترکیه و زخمی شدن دو سرباز ترک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رسانه های ترکیه اعلام کردند که نیمه شب گذشته بر اثر حمله اعضای حزب کارگران کردستان موسوم به "پ.ک.ک" به یک خودروی پلیس در استان "بتمن" در جنوب شرق ترکیه دست کم دو پلیس ترک زخمی شدند.

ترکیه از گذشته با گروههای کرد ساکن در کوههای قندیل در شمال عراق درگیر بوده و حضور این گروه در شمال عراق تنشهایی را بین دو کشور در پی داشته است.

 حملات پ.ک.ک تنها چند روز پس از هشدار دولت ترکیه درباره آغاز عملیات مرزی علیه اعضای حزب کارگران کردستان در شمال عراق افزایش یافته است.

حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ ک ک که آنکارا و بسیاری دیگر از کشورها آن را یک گروه تروریستی به شمار می آورند، از سال 1984 خواستار حاکمیت مستقل بر جنوب شرقی ترکیه بوده است.

کد مطلب 1455543

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