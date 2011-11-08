دمای هوا در کردستان به منهای 9 درجه می رسد/ ناپایداری جوی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، موج جدید بارش برف و باران در کنار کاهش شدید دمای هوا که از ابتدای هفته جاری در استان کردستان آغاز شده است همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود که در 24 ساعت آینده دمای هوا در بعضی از نقاط این استان به منهای 9 درجه کاهش یابد.
مدیرکل هواشناسی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ناپایدار جوی در این استان اظهار داشت: بررسی و تحلیل نقشه های پیش یابی نشان می دهد که این ناپایداری ها همچنان تا پایان هفته جاری ادامه دارد و در کنار بارش برف و باران موج سرمای شدید استان کردستان را در بر می گیرد.
محمد طالب حیدری بیان کرد: روند ناپایداری ها در استان کردستان تا پایان هفته باعث بارش پراکنده برف و باران می شود و در کنار آن نیز کاهش دمای هوا در سطح استان همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و باعث می شود که صبح چهارشنبه دمای هوا به کمترین میزان ممکن کاهش یابد.
وی با اشاره به موج یخبندان در استان کردستان طی صبح روز چهارشنبه یادآور شد: بعد از عبور این سامانه وضعیت نسبتا پایداری در استان کردستان حاکم می شود و طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده وضعیت هوا پایدار خواهد بود ولی بعد از آن بار دیگر از روز دوشنبه موج ناپایداری سراسر استان را در بر می گیرد.
مدیرکل هواشناسی استان کردستان با اشاره به روند کاهش دما در این استان گفت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته طی 24 ساعت آینده دمای هوا در بیجار به منهای 9 درجه می رسد و این کاهش دما در سایر نقاط استان کردستان نیز به چشم می خورد.
حیدری با اشاره به کاهش دمای هوا در سایر شهرهای استان کردستان یادآور شد: پیش بینی ها نشان می دهد که دمای هوا طی امشب و فردا در قروه به منهای هفت درجه، سنندج منهای سه درجه، هزارکانیان به منهای هفت درجه و در شهر دیواندره نیز به منهای شش درجه کاهش یابد.
بعد از ظهر سه شنبه بارش شدید برف، شهر سنندج را سفیدپوش کرد و گزارش اداره کل هواشناسی حاکی است که بارش برف در دیگر شهرهای استان کردستان نیز وجود داشته است.
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