دمای هوا در کردستان به منهای 9 درجه می رسد/ ناپایداری جوی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، موج جدید بارش برف و باران در کنار کاهش شدید دمای هوا که از ابتدای هفته جاری در استان کردستان آغاز شده است همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود که در 24 ساعت آینده دمای هوا در بعضی از نقاط این استان به منهای 9 درجه کاهش یابد .

مدیرکل هواشناسی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ناپایدار جوی در این استان اظهار داشت: بررسی و تحلیل نقشه های پیش یابی نشان می دهد که این ناپایداری ها همچنان تا پایان هفته جاری ادامه دارد و در کنار بارش برف و باران موج سرمای شدید استان کردستان را در بر می گیرد.

محمد طالب حیدری بیان کرد: روند ناپایداری ها در استان کردستان تا پایان هفته باعث بارش پراکنده برف و باران می شود و در کنار آن نیز کاهش دمای هوا در سطح استان همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و باعث می شود که صبح چهارشنبه دمای هوا به کمترین میزان ممکن کاهش یابد .

وی با اشاره به موج یخبندان در استان کردستان طی صبح روز چهارشنبه یادآور شد: بعد از عبور این سامانه وضعیت نسبتا پایداری در استان کردستان حاکم می شود و طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده وضعیت هوا پایدار خواهد بود ولی بعد از آن بار دیگر از روز دوشنبه موج ناپایداری سراسر استان را در بر می گیرد .

مدیرکل هواشناسی استان کردستان با اشاره به روند کاهش دما در این استان گفت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته طی 24 ساعت آینده دمای هوا در بیجار به منهای 9 درجه می رسد و این کاهش دما در سایر نقاط استان کردستان نیز به چشم می خورد .

حیدری با اشاره به کاهش دمای هوا در سایر شهرهای استان کردستان یادآور شد: پیش بینی ها نشان می دهد که دمای هوا طی امشب و فردا در قروه به منهای هفت درجه، سنندج منهای سه درجه، هزارکانیان به منهای هفت درجه و در شهر دیواندره نیز به منهای شش درجه کاهش یابد.

بعد از ظهر سه شنبه بارش شدید برف، شهر سنندج را سفیدپوش کرد و گزارش اداره کل هواشناسی حاکی است که بارش برف در دیگر شهرهای استان کردستان نیز وجود داشته است.