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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۲۶

افزایش نارضایتی ها از برلوسکنی/ طرح اصلاحات اقتصادی ایتالیا تصویب شد

افزایش نارضایتی ها از برلوسکنی/ طرح اصلاحات اقتصادی ایتالیا تصویب شد

طرح اصلاحات اقتصادی ایتالیا با هدف جلوگیری از افزایش بدهی ها در پارلمان این کشور تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، طرح اصلاحات اقتصادی ایتالیا با هدف جلوگیری از افزایش بدهی ها با 308 رای موافق در برابر 321 رای ممتنع که نشان دهنده افزایش نارضایتی ها از عمکلرد "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر است، در پارلمان ایتالیا تصویب شد.

همزمان با تصویب این طرح جناح های مخالف در ایتالیا بار دیگر خواستار کناره گیری نخست وزیر شدند، اما برلوسکنی بر باقی ماندن خود بر مسند قدرت تاکید کرد.

برلوسکنی با بیان اینکه به کار خود تا انجام اصلاحات لازم در سیستم اقتصادی و مالی ایتالیا ادامه می دهد، اعلام کرد قصد ندارد جای خود را به رئیس دولتی دست نشانده که همانند عروسک خیمه شب بازی در دست مخالفان باشد، بسپارد.

از سوی دیگر "پیرلوئیجی برسانی" رهبر حزب مخالف دموکرات اعلام کرده به مذاکرات خود با دیگر سران اپوزیسیون برای همکاری و تشکیل دولتی جدید ادامه می دهد.

کد مطلب 1455546

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