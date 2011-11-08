به گزارش خبرگزاری مهر، بارش برف پاییزی که در برخی مناطق از صبح امروز آغاز شده عصر سه شنبه نیز شدت یافت و ضمن سفیدپوش کردن شهرها موجب شادی مردم شد.

در پی کاهش دما از دیشب، در چهل و هفتمین روز فصل پائیز چهره بسیاری از مناطق استان، سیمای زمستانی به خود گرفت و سفیدپوش شد.

بارش برف حرکت خودروها در خیابان‌ها و معابر شهری را کند و مختل کرد و شهرداری قزوین را به حالت آماده باش درآورد.

کیومرث فرجی معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان قزوین گفت: در پی بارش برف گردنه های برفگیر استان طی دیشب و امروز چند نوبت نمک پاشی و برف روبی شده است.

پلیس راه استان هم از رانندگان خواسته است در صورتی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی استان را دارند وسایل گرم کننده و زنجیر چرخ نیز همراه داشته باشند و با احتیاط کامل حرکت کنند.

در حال حاضر تمام محورهای مواصلاتی استان باز است و تردد در آنها جریان دارد.