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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۱۹

بارش برف پاییزی استان قزوین را سفید‌پوش کرد

بارش برف پاییزی استان قزوین را سفید‌پوش کرد

قزوین - خبرگزاری مهر: بارش برف که از بعداز ظهر سه شنبه شدت گرفته است چهره استان قزوین را سفیدپوش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش برف پاییزی که در برخی مناطق از صبح امروز آغاز شده عصر سه شنبه نیز شدت یافت و ضمن سفیدپوش کردن شهرها موجب شادی مردم شد.
 
در پی کاهش دما از دیشب، در چهل و هفتمین روز فصل پائیز چهره بسیاری از مناطق استان، سیمای زمستانی به خود گرفت و سفیدپوش شد.
 
بارش برف حرکت خودروها در خیابان‌ها و معابر شهری را کند و مختل کرد و شهرداری قزوین را به حالت آماده باش درآورد.
 
کیومرث فرجی معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان قزوین گفت: در پی بارش برف گردنه های برفگیر استان طی دیشب و امروز چند نوبت نمک پاشی و برف روبی شده است.
 
پلیس راه استان هم از رانندگان خواسته است در صورتی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی استان را دارند وسایل گرم کننده و زنجیر چرخ نیز همراه داشته باشند و با احتیاط کامل حرکت کنند.
 
در حال حاضر تمام محورهای مواصلاتی استان باز است و تردد در آنها جریان دارد.
کد مطلب 1455547

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