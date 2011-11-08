دشمن به دنبال موج سواری در داخل کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی حق پرست شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان چالوس افزود: در عرصه سخت افزاری دشمنان در طول 33 سال اخیر هرچه کردند شکست خورده و مقهور توانایی ملت ایران شدند.

وی اظهار داشت: دشمنان از آغاز سال 88 و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری تمام عوامل مبدانی خود را که شامل بهایی ها و سلطنت طلبان و منافقین و گروهگ ریگی می شد با هدایت اتاق فکر خود وارد عرصه کردند تا به اهدافشان برسند که با درایت رهبر معظم انقلاب و هوشیاری مردم نتوانستند.

مدیرکل اطلاعات مازندران با اشاره به اشراف بالای اطلاعاتی ایران تصریح کرد: بسیاری از عملیات اطلاعاتی ما برای دشمنان مبهم است و آنها به دنبال کشف شگردهای ما هستند.

وی گفت: به دلیل همین توان اطلاعاتی ما در زمینه سخت افزاری هیج نگرانی خاصی نداریم و اگر هم در جایی عقب بیفتیم، قدرت جبران آن را داریم.

حق پرست گفت: دستگاه اطلاعاتی در جمهوری اسلامی نهادی مردمی با شاکله حاکمیت ولایی است و امین دستگاه ها و ادارات اجرایی محسوب می شود.

مدیرکل اطلاعات مازندران با اشاره به اتهام زنی اخیر آمریکا مبنی بر تلاش ایران برای ترور سفیر عربستان در آمریکا گفت: آنها به دنبال فضاهای لازم برای فشار وارد کردن به نقاط قوت نظام هستند و این موضوع نیز بهانه ای برای حمله به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده است.

وی افزود: در واقع دشمنان به نقاط قوت نظام حمله می کنند و اقداماتی از این دست و حمله به اصل ولایت فقیه و رهبری برای زدن راس هرم است.