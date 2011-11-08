تفاهم نامه همکاری بین دانشگاههای تاکستان و مالزی امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر سه شنبه در نشستی با حضور جواد طاهری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان و حلیمه علی نماینده مرکز تحقیقات ایالت سلنگور کشور مالزی تفاهم نامه همکاری در زمینه های انجام برنامه های آموزشی، دانشجویی و پژوهشی مشترک، مبادله استاد، محقق، دانشجو و ایجاد فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه منعقد شد.

طرفین قرارداد پس از تبادل تفاهم نامه ضمن ابراز رضایت از انعقاد این قرارداد آن را نقطه عطفی در گسترش و توسعه مسائل علمی و فرهنگی دو کشور قلمداد کردند.

در حاشیه این نشست حلیمه علی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان اظهار داشت: وجود اساتید و هیئت علمی برجسته، رشته های تحصیلی و امکانات و فضاهای آموزشی مناسب به ویژه دارا بودن مراکز تحقیقات قدرتمند ما را بر آن داشت تا با واحد تاکستان این تفاهم نامه را امضا کنیم.

همچنین جواد طاهری سرپرست واحد تاکستان به اهمیت این تفاهم نامه در راستای فعالیت های علمی و آموزشی اشاره کرد و افزود: با تبادل اساتید و اعضای هیئت علمی و بهره مند شدن از اطلاعات و تجربیات یکدیگر می توانیم آینده بسیار روشنی را برای دانشجویان و علاقه مندان به تحصیل ترسیم کنیم.

وی در پایان حضور دانشجویان و دانشمندان غیر ایرانی مسلمان در واحد تاکستان را از دیگر مزایای امضا تفاهم نامه یادشده برشمرد.



این تفاهم نامه به مدت پنج سال میلادی اعتبار دارد.